Das Event für E-Mobilität, neue Energie und einen nachhaltigen Lifestyle

Die Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz nehmen Fahrt auf

Die Elektromobilität wird zusehends Alltag: KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick gepaart mit Information zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und Top-Unterhaltung für die ganze Familie.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat sich der Trend des Vorjahres weiter fortgesetzt: Jedes siebte neu zum Verkehr zugelassene Fahrzeug in Österreich ist rein elektrisch betrieben (13,7 Prozent Marktanteil). Die Wiener Elektro Tage haben sich zum Ziel gesetzt umfassend zum Thema E-Mobilität einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen zu informieren und zu beraten, aber auch einen nachhaltigen Lifestyle zu thematisieren. Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Neuheiten vieler Marken aus den Bereichen E-Mobilität und Energielösungen sowie Information, Kulinarik und Unterhaltung sorgen die Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt für nachhaltige Wirkung beim Publikum.

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2022.

Auszug der teilnehmenden Marken (Status 04.Mai):

u.a. AUDI, CUPRA, Fiat, KIA, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, MOON POWER, Kostad, SEAT MÓ, gibeswiederhat.at, ÖAMTC, Vibe, Vespa/Piaggio

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne (Status 15. April):

u.a. ALLE ACHTUNG! (mit den Hit Singles „Marie“ und „David Bowie“), Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Boris Bukowski, James Cottriall, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Lilian Klebow, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Marion Mitterhammer, Harry Prünster, Cornelius Obonya, Angelika Niedetzky, Martina Kaiser und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Der Zweirad-Hersteller KTM wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.

Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Mit den Wiener Elektro Tagen möchten wir ein starkes Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität setzen. Wir freuen uns als Veranstalter am Rathausplatz zu gastieren und bedanken uns bei der Stadt Wien.“

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022:

Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr



Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.