Content Marketing wirkt auf allen Kanälen – wenn es exzellent gemacht ist

Was im inhaltsgetriebenen Marketing „State of the art“ ist, und wie man dort hinkommt: jetzt in der aktuellen Ausgabe des CMF-Magazins „IN-HALT“

Es ist wieder so weit, das Content Marketing Magazin INHALT kommt im Mai 2022 auf den Markt – spannende Insights, Interviews und was die Zukunft bringt, steht in der diesjährigen Ausgabe des Magazins des Content Marketing Forums (CMF).

89 Prozent der Konsument:innen in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz lesen gedruckte Kundenmagazine. Das hat eine repräsentative Studie des CMF ergeben. Für die-jenigen, die noch immer denken, dass Online das Ende von Print bedeutet, mag das überraschen. Für alle anderen stützt dieses und noch viele weitere Ergebnisse der CMF-Studie vor allem die Erkenntnis, dass es nicht auf das Medium an sich ankommt, sondern auf die Qualität des Inhalts, wenn Botschaften bei den Konsument:innen ankommen sollen. Exzellentes Content Marketing wirkt – wie es das in welchem Kanal tut, und wo gerade die Trends dieser Disziplin liegen, das bringen die österreichischen CMF-Mitgliedsagenturen in der neuen Ausgabe des Magazins IN-HALT auf den Punkt.

Von Event-Kommunikation bis zu Gamification, von Video-Dramaturgie bis zur Papierkrise be-leuchtet das Magazin Themen, die die Branche beschäftigen. Und es stellt die Frage nach der Zu-kunft der Disziplin – und zwar an diejenigen, die die Zukunft sind: Studierende der FH St. Pölten stehen im Interview Rede und Antwort zu ihrer Sicht auf die wichtigsten Themen im Content Marketing.

„In dieser Ausgabe des INHALT war es uns besonders wichtig, aufzuzeigen, was gutes Content Marketing in seinen vielen verschiedenen Facetten und Kanälen ausmacht“, sagt Martin Distl, Ös-terreich-Vorstand des CMF. Daher ist das Magazin voll von Tipps, Trends und Projekten, die zu den aktuellen Top Cases der Branche gehören. Distl: „Besonders wichtig war es mir, neben dem Nutzen für die Leser:innen, dass auch alle CMF Mitglieder eine entsprechende Sichtbarkeit für Ihre Kompetenzen & Best Cases haben und wir durch die Kooperation mit der FH Sankt Pölten die Sichtweise der Generation Z in den Fokus bringen.“

“Inhalt” erscheint einmal jährlich exklusiv in Österreich mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren sowie im digitalen Format (www.inhalt-magazin.at). Das Magazin wird über die Mitgliedsagenturen und Fachmedien vertrieben oder kann kostenfrei bei der CMF-Geschäftsstelle per E-Mail an info@content-marketing-forum.com bestellt werden.

CMF-Vorstand Martin Distl: „Wir sind stolz, sagen zu dürfen, dass sich unser Magazin INHALT in den letzten Jahren zu dem Nachschlagewerk für Content Marketing etabliert hat und von seinem Leser:innen-Stamm bereits mit Vorfreude und Spannung erwartet wird.“

Content Marketing Forum:

Das Content Marketing Forum ist der Verband der Content Marketing Experten im deutschspra-chigen Raum. Einzelunternehmen, Agenturen, Dienstleister und Content Marketing betreibende Unternehmen finden im CMF eine Plattform für fachlichen Austausch und eine Bühne für ihre Leistungen. Unsere knapp 90 Mitglieder machen uns zum größten Verband für Content Marke-ting in Europa. Gemeinsam vertreten wir eine Branche, die pro Jahr rund neun Milliarden Euro umsetzt. www.content-marketing-forum.com