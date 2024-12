Der Kreativitätscode. Eine Zukunftschance.

Kreativität wird oft als großes Mysterium betrachtet, das nur Jahrhundert-Talenten in inspirierenden Umgebungen vorbehalten ist. Doch ist sie wirklich nur den gequälten Seelen der Genies vorbehalten, oder steckt sie in jedem von uns? „Der Kreativitäts-Code“ von Josef Brunner und Christian Sellmann wirft einen pragmatischen und neugierigen Blick auf das, was Kreativität wirklich ausmacht und zeigt: Wir müssen gar nicht auf den berühmten Geistesblitz warten. Die Autoren haben für uns den Code geknackt.

Josef Brunner und Christian Sellmann zeigen in diesem Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, dass Kreativität ein komplexes Gefüge aus Fähigkeiten, Einstellungen und Prozessen und zudem stark kontext- und situationsabhängig ist. Aus dieser Erkenntnis haben die Autoren 25 Erfolgsregeln der Kreativität abgeleitet und laden mit ihrem Buch dazu ein, die eigenen kreativen Fähigkeiten zu hinterfragen und zu entwickeln.

„Der Kreativitäts-Code“ ermöglicht uns von den Besten zu lernen. Die Autoren haben mit inspirierenden Kreativen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen gesprochen, die nicht einfach nur Ideen haben, sondern diese auch in beeindruckende Ergebnisse umsetzen.

„Der Kreativitäts-Code“ hilft uns zu verstehen, wie diese Menschen denken und handeln, warum sie kreativ sind, wo ihre Kreativität herkommt und was im Kreativprozess wichtig ist oder gerade auch stört. Kreativität ist nicht nur etwas für die „besonderen Menschen oder Orte“. Sie wird erlernt, entwickelt und kann in vielen verschiedenen Kontexten umgesetzt werden.

