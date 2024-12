Neue Werbekampagne von COPE

Strategieberatung & Marketing ohne Blabla

Weniger reden, mehr machen. So lautet der neue Claim von COPE, Österreichs Nr. 1 Content Marketing-Agentur und größtem Onlinemediennetzwerk. Die neue Kampagne stellt die Hands-on-Mentalität von COPE plakativ in den Fokus. Ohne Blabla. Einfach klare Kommunikation für Marketing & Sales.

COPE steht seit jeher dafür, Licht in den Marketingdschungel zu bringen und Content Marketing so einfach wie möglich zu machen. Ohne Bullshit. Die Hands-on-Mentalität in der Contentproduktion und Vermarktung legt die Agentur nun verstärkt auch in der Strategieberatung an den Tag. Mit drei aufmerksamkeitsstarken Sujets zeigt die Multichannel-Kampagne in Print-, Online- und Branchenmedien sowie auf Social Media das ganze Portfolio von COPE. Und bleibt dabei einfach und klar. Ohne Blabla.

Eine Marketing- und Kommunikationsstrategie ist Karte und Kompass zugleich. Sie gibt die Richtung vor und hilft, auf Kurs zu bleiben. Doch nur, wenn sie umsetzbar ist, schafft sie langfristig echten Mehrwert. Die jahrzehntelange Umsetzungskompetenz von COPE ist dabei auch der Erfolgstreiber im Consulting. Denn praxisnahe Strategien zu entwickeln, die nicht in der Schublade landen, ist nicht nur im Sinne der Kund:innen, sondern auch das ureigenste Interesse der Agentur.

„Wir stehen dafür, dass wir Verantwortung für die Wirksamkeit unserer Ideen übernehmen “, sagt COPE Geschäftsführerin Eva Maria Kubin. „Diese hemdsärmelige Mentalität, die uns auszeichnet, ist ein wertvolles Gut, denn sie schafft uns Differenzierung in einem Bereich, der eher als abgehoben und realitätsfremd gilt: die Strategieberatung im Bereich Marketing und Sales-Kommunikation“, ergänzt COPE Chief Strategy Officer Nicola Dietrich. „Dort haben wir in den vergangenen Jahren bereits Fuß gefasst und wollen das nun 2025 noch mehr nach außen tragen.“

Weniger reden, mehr machen. Hands-on only.

„COPE hat als Content-Entwickler und Vermarkter immer schon die Dinge direkt angepackt: Beim Konzipieren, Produzieren und zu den Menschen bringen“, sagt COPE Geschäftsführerin Marion Stelzer-Zöchbauer. „Und auch unsere Marketingstrategien haben Hand und Fuß, weil sie praxiserfahren und umsetzungsorientiert gedacht sind.“

„Selbst wenn man uns „nur“ für eine Strategie engagiert: der Umstand, dass wir die Dinge auch tatsächlich umsetzen können, macht unsere Theorien glaub- und vertrauenswürdig“, ergänzt COPE Chief Client Officer Pierre Greber.

Strategieberatung, Content Marketing und Digital Advertising ohne Blabla

Die neue COPE-Kampagne geht mit drei Sujets an den Start, die die drei Säulen des Agentur- und Vermarktungsportfolios darstellen. „Wie schon in unserer vorigen „Content Marketing ohne Bullshit“- Kampagne haben wir uns auch bei der neuen Kampagne unserem Leitgedanken verschrieben, Marketing für unsere Kund:innen so einfach wie möglich zu machen. Ohne Umschweife, ohne Bullshit-Bingo und ohne Blabla. Einfach Hands-On-Kommunikation für Marketing und Sales“, so Julia Warnick-Kolar, Head of Marketing bei COPE.

À propos Bullshit-Bingo: auch die beliebte enzyCOPEdie, der Guide von COPE durchs Marketing-Bullshit-Bingo geht in die nächste Runde – bereits die 4. aktualisierte Ausgabe ist nun erhältlich. Einfach downloaden unter copegroup.com/ohneblabla. Die Kampagne läuft noch bis ins 1. Quartal 2025 in Print- & Onlinemedien sowie auf Social Media.

COPE-Kampagne: Ohne BlaBla

Creative Direction: Pierre Greber, Hana Greiner, Tam Mucherl-Dang

Art Direction: Jan Schwieger

Head of Marketing: Julia Warnick-Kolar