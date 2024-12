IP Österreich Sportstudie 2024

Neue Erkenntnisse für den Sportwerbemarkt

Die aktuelle Sportstudie 2024 von IP Österreich bietet Werbetreibenden detaillierte Einblicke in das vielschichtige Konsum- und Medienverhalten sportbegeisterter Österreicher:innen. Basierend auf einer quantitativen Onlinebefragung von 1003 Personen im September 2024, liefert die Studie ein umfassendes Bild des Sportmarktes und deckt wichtige Aspekte von der Mediennutzung bis hin zum Kaufverhalten und der Werbewirkung auf.

Breites Interesse an Sport in Österreich

Die Studie bestätigt das breite Interesse an Sport in Österreich: Über 80% der Befragten betreiben selbst Sport, mit Radfahren und Schwimmen als Top-Disziplinen. 20% verfolgen Sportübertragungen regelmäßig, am liebsten zuhause in Gesellschaft ihrer Liebsten. Fußball dominiert unangefochten die Beliebtheitsskala, gefolgt von Wintersport und Motorsport. Doch auch American Football gewinnt zunehmend an Popularität mit einer bemerkenswert hohen Anzahl an regelmäßigen Zuseher:innen.

Mediennutzung und -präferenzen

Das klassische Fernsehen bleibt das wichtigste Medium für Sportübertragungen (62,2%). Das Vertrauen in TV-Werbung ist hoch. Gleichzeitig nutzen immer mehr Sportinteressierte Streaming-Anbieter wie Sky, RTL+ und DAZN, insbesondere für American Football. RTL hat sich als führende Plattform für NFL-Übertragungen etabliert (95% Zufriedenheit). Im Bereich Sportgames dominiert FIFA bei jungen Männern.

Sportfans – eine attraktive Zielgruppe für Werbetreibende

Sportseher:innen zeichnen sich durch höhere Kaufkraft, Konsumfrequenz sowie Marken- & Trendaffinität aus, wobei Werbung als Inspirationsquelle dient und die Markenbekanntheit im Sportkontext stärkt. Diese Tendenz bietet Werbetreibenden enorme Chancen.

„Die Studie zeigt klar, dass Sportumfelder in Österreich ein äußerst positives Image genießen und ein großes Potenzial für effektive Werbung bieten. Die hohe Werbewirksamkeit und Kaufkraft bei Sportsehenden schaffen ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Kampagnen, die sowohl klassische TV-Werbung als auch Online Video-Werbestrategien einsetzen.”, erklärt Christian Sattler, Head of Research bei IP Österreich.

