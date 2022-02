Die Zukunft nimmt Fahrt auf

Die Wiener Elektro Tage finden von 15. – 19. Juni 2022 am Rathausplatz statt

Nach dem großen Erfolg der ersten Wiener Elektro Tage im September 2021 in Wien am Hof präsentiert sich Österreichs innovativer E-Mobility-Event von 15. bis 19. Juni an einer besonders prestigeträchtigen und hochfrequentierten Location: Die Wiener Elektro Tage 2022 finden am Rathausplatz statt und bieten geballte Innovationen im Bereich nachhaltiger Mobilität.

Gewinner des Autojahres 2021 war in Österreich eindeutig die Elektromobilität: Mit 33.366 Fahrzeugen konnten E-Fahrzeuge im vergangenen Jahr ihren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr auf 13,9 Prozent steigern und damit mehr als verdoppeln (2020: 6,4 Prozent). Auf den heimischen Straßen war damit jede siebte Neuzulassung in 2021 ein vollelektrisches Modell.

Die Wiener Elektro Tage haben sich zum Ziel gesetzt umfassend zum Thema E-Mobilität einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen zu informieren und zu beraten. Andreas Martin, Veranstalter der Wiener Elektro Tage, erläutert: „Das hohe Informationsbedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten rund um E Mobilität hat uns im Vorjahr dazu bewogen, mit den ersten Wiener Elektrotagen am Hof ein neues innerstädtisches Eventformat zu starten. Mit der Fortsetzung 2022 am Wiener Rathausplatz gehen wir den nächsten Schritt. Dieses Event wurde als Plattform für alle Anbieter von E-Mobilitätslösungen konzipiert. Die Porsche Media & Creative bringt als neutraler Veranstalter kompetentes Know-how mit und lädt Unternehmen im Bereich der neuen Mobilität ein, sich im Rahmen der Wiener Elektro Tage zu präsentieren.“

Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Mobilität und Energielösungen, Kulinarik und Unterhaltung sorgen die Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt für nachhaltige Wirkung beim Publikum. Geballte Information und Innovation finden damit übersichtlich an einer Location statt. Attraktive Side-Events mit Top-Speakern aus Industrie, Politik und Wirtschaft sorgen für ein breitgefächertes Paket bei den Wiener Elektro Tagen 2022.

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert in der Rolle als Eventagentur auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. 2021 wurden die ersten Wiener Elektrotage Am Hof erfolgreich ausgerichtet. PMC ist eine registrierte Marke.