Die Digital Superheroes of the year 2021 sind Beate Hausbichler (dieStandard.at), Isabella Höninger (Goldbach), Anna Thell (1000things), Bojana Maric (dentsu), Georg Strasser (Too Good To Go) und Katha Häckel-Schinkinger (Caritas)

Das Fachmedienportal INTERNET WORLD Austria zeichnete in Kooperation mit dem iab austria und Hauptsponsor willhaben die Superhelden der heimischen Digital-Community aus. Die Digital Superheroes of the year 2021 in sechs Kategorien wurden mittels Online-Voting auf digitalsuperhero.at ermittelt.

Superhelden vor den Vorhang! Am Abend des 16. März 2022 wurden in der Eventlocation SAAL der Labstelle Wien in Anwesenheit von 120 geladenen Gästen die Digital Superheroes of the year 2021 gewürdigt. Die aus einem öffentlichen Voting hervorgegangenen Digital Superheroes of the year 2021 sind: Beate Hausbichler (dieStandard.at) setzte sich in der Kategorie „Medien“ durch. Isabella Höninger (Goldbach) holte den Titel in der Kategorie „Vermarktung & Sales“. Anna Thell (1000things) siegte in der Kategorie „Kreation & Beratung“. Bojana Maric (dentsu) hatte in der Kategorie „Media“ die Nase vorn. Georg Strasser (Too Good To Go) holte in der Kategorie „Innovation“ die meisten Stimmen und Katha Häckel-Schinkinger (Caritas) stach in der Kategorie „AuftraggeberIn“ die anderen Nominierten aus.

Wahl der Digital Superheroes in sechs Kategorien aus 60 Nominierten

Gemeinsam mit der Brancheninstitution iab austria hatte die Fachmedienplattform INTERNET WORLD Austria (www.internetworld.at) zur Suche nach den tollsten, herausragendsten, cleversten und ausgefuchstesten Digital-Profis des Jahres in sechs Kategorien – nämlich „Medien“, „Vermarktung & Sales“, „Kreation & Beratung“, „Media“, „AuftraggeberIn“ und „Innovation“ – aufgerufen. Für die Wahl der Digital Superheroes of the year 2021 hatten Vertreter der heimischen Digital Community zahlreiche Vorschläge für Nominierungen inklusive Begründung abgeliefert. INTERNET WORLD Austria erstellte daraus gemeinsam mit dem iab austria eine 60 Digital-Profis umfassende Shortlist. Die Wahl der Digital Superheroes of the year 2021 durch Österreichs Digital Community erfolgte schließlich von 1. Dezember 2021 bis 31. Jänner 2022 unter www.digitalsuperhero.at. Als Hauptsponsor der Wahl zum Digital Superhero of the year 2021 fungierte willhaben. Als Kategoriensponsoren konnten netzeffekt (Medien), media4more (Vermarktung & Sales), Httpool (Media), YOC (Kreation & Beratung), ShowHeroes (AuftraggeberIn) und GroupM (Innovation) gewonnen werden. Die Trophäen der Digital Superhero of the year Awards 2021 wurden von Rausgebrannt designt und hergestellt. Die Werbehelden stellten dankenswerter Weise Promotoren für die Awardshow zur Verfügung.



DIE DIGITAL SUPERHEROES OF THE YEAR 2021 IM ÜBERBLICK

Kategorie Medien

Digital Superhero of the year: Beate Hausbichler (dieStandard.at)

2. Platz: Lisa Wölfl (Moment.at)

3. Platz: Florian Skrabal (Dossier.at)

Kategorie Vermarktung & Sales

Digital Superhero of the year: Isabella Höninger (Goldbach)

2. Platz: Sarah Ostermann (ORF Enterprise)

3. Platz: Martin Benkovits (Falter)

Kategorie Kreation & Beratung

Digital Superhero of the year: Anna Thell (1000things)

2. Platz: Nicola Dietrich (COPE)

3. Platz: Suzana Knezevic (We Make Stories)

Kategorie Media

Digital Superhero of the year: Bojana Maric (Dentsu)

2. Platz: Markus Harant (smec)

3. Platz: Ronald Hochmayer (Mediaplus)

Kategorie AuftraggeberIn

Digital Superhero of the year: Katha Häckel-Schinkinger (Caritas)

2. Platz: Maurice Beurskens (gurkerl.at)

3. Platz: Klaus Lackner (Erste Bank)

Kategorie Innovation

Digital Superhero of the year: Georg Strasser (Too Good To Go)

2. Platz: Kristina Maria Brandstetter (Zühlke Österreich)

3. Platz: Claudia Schabata-Ostermann (IP Österreich)



Über INTERNET WORLD Austria:

INTERNET WORLD Austria (www.internetworld.at) ist die Online-Plattform für Digital Professionals in Österreich. INTERNET WORLD Austria bietet topaktuelle News in den Bereichen Digital Marketing, Digital Media, Digital Advertising und E-Commerce. Der werktägliche Newsletter liefert spannende Interviews mit deutschsprachigen Branchengrößen und relevante Neuigkeiten für die tagtägliche Arbeit von Digital Professionals. Die redaktionelle Verantwortung und die Vermarktung von INTERNET WORLD Austria liegt in den Händen der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien (www.momentum.wien).



Über den iab Austria:

Mit über 200 Mitgliedern aus allen Teilbereichen (Verlagshäuser und Medienunternehmen, Werbetreibende, Agenturen, technische Dienstleister und Start-ups) ist das iab austria (www.iab-austria.at) die größte unabhängige Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft. Das iab austria entwickelt im Dialog der spezialisierten und vernetzten Arbeitsgruppen mit allen Stakeholdern holistische Sichtweisen und vertritt die Interessen der gesamten Digitalwirtschaft konsensual. Um den Digitalstandort zu stärken, entwickelt das iab austria technische und rechtliche Standards sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme, fördert den Wissensaustausch durch Veranstaltungen und Publikationen, veranstaltet mit dem iab webAD den wichtigsten Preis der Digitalwirtschaft und vertritt die politischen Interessen auf nationaler und europäischer Ebene.