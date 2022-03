Fünf Disziplinen für eine erfolgreiche Marke

Strategie Austria WannaRead Buchtipp #19:

Wie Branding und Strategie zusammenhängen und warum ein Unique Bying State viel entscheidender ist als ein USP: Das erfahren Sie im neuen WannaRead Buchtipp von Chiara Kresbach.

Take-Away in Kürze:

Durch die heute dominierende Reizüberflutung sind ästhetische Merkmale einer Brand sowie Kommunikation von Gefühlen und Weltanschauungen immer wichtiger geworden, während Produktattribute oder Funktionalitäten in den Hintergrund gerückt sind.

Der Konsument:in nimmt so in Form von Dialogen genauso am Brand building Teil wie die Marke selbst. Denn, in der aktuellen Welt des Brandings ist Differenzierung genauso wichtig wie das Vertrauen, das uns die Konsument:innen geben.