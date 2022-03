Ideensex im 21. Jahrhundert:  Eine Datenbank für Lösungen

Für fast jedes Problem gibt es irgendwo schon eine Lösung. Eine Datenbank, die hilft, sie zu finden, ist seit Jahresbeginn im Probebetrieb. Das Interesse daran ist groß.

Im Global Natives Club arbeitet man zurzeit an einer einzigartigen Schnittstelle, über die Probleme und mögliche Lösungen zueinander kommen können. Schließlich wird viel zu viel Energie vergeudet, das Rad immer wieder aufs Neue zu erfinden. Die Datenbank soll einfache Antworten liefern: Wie machen andere Menschen, Unternehmen, Behörden, Organisationen, ja sogar Länder, etwas bereits mit Erfolg. Eine erste Welle an Anfragen sorgt für vielfältiges Trainingsmaterial.

”When ideas have sex”

16 Minuten Redezeit über das Thema “When ideas have sex” – das ist einer der bekanntesten TED Talks im Web. Matt Ridley sprach 2010 darüber, wie Innovation schon seit der Steinzeit funktioniert: Durch das immer neue Zusammenspiel unterschiedlichster Menschen, Gedanken, Kulturen und Ideen.

Kelly Fitzpatrick ist federführend beim Aufbau der Datenbank:

“Bei uns reden und denken Familien aus aller Welt genau dafür miteinander: Zum Chancen- und Ideentausch! Sie alle denken global, sind neugierig und fühlen sich für die Zukunft des Planeten mitverantwortlich. Recherchieren und sich gegenseitig helfen, das ist für die Kids ein Sport!”



Solution Crowdsourcing – drei Generationen, 62 Nationen

Dem Maschinenbauer Alejandro, einem Kleinunternehmer in Uruguay, hat es einen wichtigen Auftrag gerettet: Er erzählte seinem Sohn von einer technischen Schach-Matt Situation, an der er seit Wochen tüftelte. Der stellte das Problem in die Abfrageschleife.

Die siebzehnjährige Magda, ein Technikfreak seit früher Kindheit, fragte ihren Großvater Johann. Der war früher Techniker bei einem deutschen Autohersteller und hatte sofort eine einfache Lösung für Alejandro.

Der Themenbereich ist riesig und deckt große, zukunftsweisende Bereiche ab: Wissenschaft und Forschung, Industrie und Handel, Medien und Bildungswesen, Politik und öffentliche Verwaltung, Soziales und Umwelt – überall, wo sich entscheidet, wie die nächste Generation leben kann. Die Datenbank wird vor allem eine Arena für die Jugend sein, die hier auf das akkumulierte Wissen der Eltern und Großeltern zugreifen kann.

Während des Probebetriebs gilt das Prinzip der freiwilligen Spende für gefundene Lösungen; sie gehen zu 100% in Stipendien für junge Global Natives. https://www.globalnatives.org/smart-solution-sourcing.html

GlobalNatives.Org ist eine Community Interest Organisation mit Sitz in London. Das Netzwerk ist eine Family-to-Family Plattform für Chancentausch und eine globale Kinderstube für eine neue Generation von Weltbürgern.