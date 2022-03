Live Shopping und Influencer Spots bei IP Österreich

Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich erweitert sein Angebot um neue Werbemöglichkeiten im Bereich Influencer Marketing – Influencer Spots und Live Shopping Events. Werbekunden der IP Österreich haben damit erstmalig die Möglichkeit bestehende Influencer Kampagnen mit der Reichweite von TV, Online Video & DOOH zu erweitern, als auch authentische Einkaufserlebnisse mit bekannten Influencer:innen zu kreieren. Hierfür hat der Reichweitenvermarkter ein attraktives Angebot mit influence.vision geschnürt.

Eine Story – Crossmediale Reichweite

Beim Influencer Spot handelt es sich um Kurzvideos im Stil einer Facebook- oder Instagram-Story, die als Werbespot aufbereitet werden. Durch einen vorproduzierten Rahmen ist es möglich diesen Spot unkompliziert und mit geringen Produktionskosten in die TV- bzw. Online Video Welt zu erweitern. Die großzügige Fläche des Rahmens bietet genügend Raum für Branding, Produkteinblendungen oder Rabattcodes. Darüber hinaus haben Werbekund:innen durch das crossmediale Portfolio der IP Österreich die Möglichkeit, den Influencer Spot zusätzlich in den Out-Of-Home-Bereich zu verlängern. Hier steht durch die Kooperation mit „Zugkraft“ ein reichweitenstarkes DOOH-Netzwerk zur Verfügung.

„Mit nur einer Story entsteht eine crossmediale Kampagne, welche die Marke gekonnt in Szene setzt, maximale Reichweite bietet und eine breite Kundenansprache ermöglicht. Ein Mehrwert den man bei monomedialen Kampagnen nicht erreichen kann,“ so Constantin Simon, Sales Director Innovation & Unit 3 bei IP Österreich.





Das neue Shopping-Erlebnis jetzt auch bei IP Österreich

Gemeinsam mit influence.vision ermöglicht IP Österreich E-Commerce Kund:innen den aktuellsten Trend der Live Shopping Events für sich zu nutzen und ein interaktives Einkaufserlebnis zu schaffen. Hierbei präsentieren bekannte Influencer:innen die Produkte in 30-60-minütigen Live-Sendungen. Der Livestream ermöglicht eine natürliche und damit höchst authentische Interaktion zwischen Influencer:innen und deren Fans, als auch innerhalb der Community und bietet Shopping Optionen direkt im Stream an.



„Wir wissen, dass einige Kund:innen Live Shopping Events bereits selbständig und erfolgreich umsetzen, dennoch gibt es noch sehr viele, denen es zum einen an den technischen Möglichkeiten, aber auch an Ressourcen fehlt. Hier setzen wir mit unserem Produkt an. Angefangen von der Influencer:innen Auswahl bis hin zum Projektmanagement unterstützen wir Werbekund:innen, das für sie optimale Live Shopping Erlebnis zu kreieren und ihre Absätze zusätzlich anzukurbeln“, erklärt Cornelia Hartl, Projektleitung bei IP Österreich. Constantin Simon ergänzt: „durch das im Paket enthaltende Bewerbungsbundle über unser IP-Portfolio, bieten wir darüber hinaus unschlagbare crossmediale Reichweiten für die Bewerbung.“

Die passenden Influencer:innen liefert das große Netzwerk des Kooperationspartners influence.vision. “Der Shopping Trend aus Asien ist nun auch im deutschsprachigen Raum angekommen und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit IP Österreich ein exklusives und einzigartiges Produkt entwickeln können. Durch unser qualitatives & umfangreiches Influencer:innen Netzwerk, können wir für jedes Produkt die passenden Content Creator finden. Zudem wissen wir durch unsere Tech-Expertise, worauf Kund:innen bei der Umsetzung achten müssen,“ so Lena Lucki von influence.vision



Damit setzt die IP Österreich weitere Schritte in der Innovationsoffensive: „Wir möchten unseren Kund:innen state-of-the-art Werbemöglichkeiten anbieten, um zeitgemäße Kampagnen umzusetzen und ihre Zielgruppen effizient, aber auch innovativ zu erreichen. Der Schritt, Influencer Spots und Live Shopping Events in unser Angebot zu integrieren, war naheliegend, bringt unser gattungsübergreifendes Portfolio schon alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung mit sich,“ so Claudia Ostermann-Schabata, Head of Marketing & Innovation bei IP Österreich.