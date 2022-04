xpert.awards 2022

Himmelhoch mit PR-Gold, Promotion-Gold und Live Marketing-Silber ausgezeichnet

Jahr für Jahr kürt medianet die besten Agenturen Österreichs. Nachdem die PR-Agentur Himmelhoch im letzten Jahr in den drei Kategorien PR, Live Marketing und Promotion mit Gold gewürdigt wurde, konnte das 40-köpfige Team rund um Eva Mandl ihren Titel am 21. April 2022 in zwei Kategorien erfolgreich verteidigen: Und so ging Gold in den Disziplinen PR und Promotion einmal mehr an Himmelhoch PR. In der hart umkämpften Kategorie Live Marketing durfte sich die Agentur in diesem Jahr über Silber freuen.

Insgesamt 69 Agenturen sind heuer ins Rennen um die renommierten xpert.awards gestartet, um in acht Kategorien auf Herz und Nieren geprüft zu werden. Auch die Wiener Agentur Himmelhoch PR durfte als Seriensieger bei der Branchen-Leistungsschau nicht fehlen und ging dabei in gleich zwei Königsdisziplinen als stolzer Gewinner hervor. Dabei wurde Himmelhoch nicht nur erneut zur besten PR-Agentur des Landes gekürt, sondern auch zur besten Promotion-Agentur. Mit einer Gesamtpunkteanzahl von 97,68 konnte die Agentur in dieser Kategorie sogar die Höchstwertung des gesamten Abends erzielen. Eine dritte, silberne Trophäe ging im Bereich Live Marketing an die vielfach ausgezeichnete Agentur Himmelhoch. Die Bewertungsgrundlage für die Preisverleihung bildeten auch in diesem Jahr, neben Daten und Fakten zum Unternehmen, anonymes Kundenfeedback und das Urteil einer hochkarätigen, 140-köpfigen Jury.

Drei Awards für Herzblut, Engagement und kreative Ideen

Eva Mandl, Gründerin und Geschäftsführerin von Himmelhoch, und ihr Team schweben nach der Award-Verleihung auf Wolke sieben. Mandl sagt: „Es macht uns unfassbar stolz und überglücklich, dass wir bei einer der wichtigsten Auszeichnungen in Österreich erneut als Sieger*innen hervorgehen konnten. Die xpert.awards in den Kategorien PR, Promotion und Live Marketing sind nicht nur eine großartige Würdigung für uns, sondern bieten potenziellen Auftraggeber*innen auch eine fundierte Entscheidungshilfe bei der Agenturauswahl.“ Dabei betont Mandl auch, dass PR viel mehr sei, als nur Medienarbeit und Storytelling. „Es geht uns darum, Meinungsbildner*innen und Zielgruppen aktiv einzubinden – umso mehr freut es uns, dass dieser Anspruch an uns selbst auch heuer wieder mit PR-Gold gewürdigt wurde. Aber: Auch der erste Stockerlplatz und die höchste Gesamtpunkteanzahl in der Kategorie Promotion sowie Silber für Live Marketing bereiten uns eine Riesenfreude – denn kaum ein Bereich wurde von der Pandemie so hart getroffen wie die Eventbranche und das Promotion-Geschäft“, so Mandl, die die virtuelle medianet X-Night mit ihrem Team im neu eröffneten Mayer am Pfarrplatz gefeiert hat.

Über Himmelhoch

Himmelhoch Text, PR & Event ist eine eigentümergeführte Wiener PR-Agentur. Unter der Leitung von Expertin Mag. Eva Mandl arbeiten im 4. Gemeindebezirk 40 Kommunikations- und Eventspezialist*innen für namhafte nationale und internationale Kund*innen. Mit Professionalität, Kreativität und Herzblut begeistern sie Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Werbung, Bau, Immobilien, Industrie, Gesundheit, Wellness, Lifestyle, Touristik, Kunst, Finanzen, Handel und Bildung. 2022 erreichte die Agentur bei den xpert.awards den 1. Platz in der Kategorie PR, den 1. Platz in der Kategorie Promotion und den 2. Platz in der Kategorie Live Marketing. Zudem ist Himmelhoch als einzige PR-Agentur Österreichs ISO 9001 zertifiziert. www.himmelhoch.at / www.facebook.com/HimmelhochPR