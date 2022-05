Freundschafts-Picknick: Hunderte Freiwillige helfen mit

radio 88.6 organisiert am Samstag, 21. Mai, ab 12 Uhr auf der Kaiserwiese im Prater ein Freundschafts-Picknick, welches die ukrainischen Flüchtlinge auf herzlichste Art willkommen heißt. Gemeinsam wird gegessen, getanzt, Spiele gespielt und geplaudert. Das einzigartige Konzept stößt auf so viel Hilfsbereitschaft, dass sich bereits Hunderte gemeldet haben, die etwas beisteuern möchten. Auch die Stadt Wien hat nun ihre Unterstützung zugesagt.

„Wien ist die Stadt des Miteinanders, der Begegnung, des Dialogs und der Weltoffenheit. Und gerade jetzt, da – vor Kurzem noch völlig unvorstellbar – ein Krieg in Europa geführt wird, der Tausende Menschen ins Elend stürzt und zur Flucht aus ihrer Heimat zwingt, ist der Einsatz und die Hilfsbereitschaft unserer Bevölkerung besonders ermutigend. Menschen, die sich in den Dienst der guten Sache stellen. Die Zivilgesellschaft, die gemeinsam anpackt. Freiwillige, die Familien bei sich aufnehmen. Wien hilft den flüchtenden und schutzsuchenden Menschen, wo immer es möglich ist. Gemeinsam leisten wir Hilfe. Und eine Veranstaltung, die Kulturen vereint und Menschen, die so viel durchgemacht haben, auf herzlichste Art und Weise willkommen heißt, setzt in dieser Zeit ein wichtiges Zeichen“, betont der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Neben der Stadt Wien, der Volkshilfe Wien und dem Verein YOUkraine haben sich in den letzten Tagen fast stündlich Freiwillige gemeldet, die alle etwas beitragen und dabei sein möchten. „Das wird wie ein riesiges Nachbarschaftsfest, wo alle ein bisschen was mitbringen, es Heurigenbänke und Tische gibt und man einfach eine gute Zeit miteinander verbringt“, erzählt 88.6 Moderator Der Timpel, der die Idee zu der Veranstaltung hatte.

Rot-Weiß-Rot trifft Blau-Gelb

Wie lernt man sich besser kennen, als wenn man sich durch die Schmankerln der anderen Landesküche kostet oder man Spiele und Traditionen der anderen Kultur ausprobiert? So wartet beim 88.6 Freundschaftspicknick Live-Musik mit Bands aus Österreich und der Ukraine. Es gibt eine Kartenspiel-Station, um österreichische und ukrainische Spiele zu lernen. Auch für eine umfangreiche Kinderunterhaltung ist gesorgt. Zahlreiche Dolmetscher vor Ort unterstützen beim Austausch untereinander.

Alle wollen etwas beisteuern

Hungrig geht an diesem Tag niemand nach Hause, so viel steht schon fest. Vor Ort kann man lernen, wie man landestypischen Borschtsch zubereitet. Der Verein YOUkraine kocht Gulasch als Hommage an Österreich. Den Klassiker bereitet auch die Full Metal Kitchen zu: Andi Hufnagl und Fernsehkoch Oliver Hoffinger geben hunderte Portionen aus. Auch Leberkas Pepi ist dabei. Genauso wird für genügend Getränke (Brau Union), Gebäck (Ströck) und Brezeln (Partybrezel) gesorgt sein. Bei einer Grillstation kann man selbst mitgebrachte Würsteln zubereiten. Viele weitere 88.6 Hörer bringen Aufstriche und andere Snacks mit.

So kann man dabei sein

Wer aktiv am 21. Mai bei dem österreichisch/ukrainischen Freundschafts-Picknick auf der Kaiserwiese mithelfen möchte (sei es mit selbstgemachtem Essen, einem Spiel oder einer anderen Aktivität), kann sich noch unter https://www.radio886.at/Freundschaftspicknick_fuer_die_Ukraine dafür anmelden. Oder einfach am Tag selbst die Picknick-Decke einpacken und vorbeikommen.