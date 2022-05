Gartencenter im SEO-Check

Die Performance-Marketing-Agentur SlopeLift hat in Kooperation mit Searchmetrics die organische Sichtbarkeit von Websites der relevantesten und größten Anbieter von Pflanzen und Gartenbedarf in Österreich analysiert.

Die Performance-Marketing-Agentur SlopeLift präsentiert in Kooperation mit der Insights Platform Searchmetrics Monat für Monat die jeweils zehn organisch sichtbarsten Websites eines Geschäftszweigs und analysiert dabei die Sichtbarkeit der Websites auch im Verlauf der vergangenen Monate. Diesmal sind die sichtbarsten Websites von Gartencentern in Österreich, also Anbieter von Pflanzen und Gartenbedarf, an der Reihe.

„Wir haben uns vorgenommen, in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Branchen unter die Lupe zu nehmen und die Sichtbarkeit von jeweils zehn Websites aus diesen Branchen eingehend zu analysieren“, erklärt Konstantin Kasapis, Gründer und Geschäftsführer von SlopeLift: „Es geht uns dabei jeweils um die allgemeine SEO Visibility und keine Auswertung anhand eines Keyword Sets.“

Die von Searchmetrics entwickelte SEO Visibility veranschaulicht, wie gut eine Webseite in organischen Suchergebnissen angezeigt und gefunden wird. Je höher der Wert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden. Durch die SEO Visibility ist es möglich, verschiedene Domains aufgrund ihrer Sichtbarkeit in den Suchmaschinen miteinander zu vergleichen.

Dehner.at mit deutlichem Abstand auf Platz 1 des SEO-Visibility-Checks

Die aktuelle Nummer 1 im Ranking der Gartencenter im heimischen Markt nach SEO-Visibility ist dehner.at mit einem gut strukturierten Online Shop (mit den Kategorien Gartenmöbel, Garten, Pflanzen, Zoo und Angebote), einem Filialfinder, Tipps und Trends sowie elektronischen Magazinen und Katalogen. Platz 2 im SEO-Ranking belegt baldur-garten.at mit einem Online Shop (mit den Kategorien Pflanzen, Gartenzubehör, Themenwelt und Aktionen), einem Online-Katalog und Kundenrezensionen. Auf dem dritten Platz landet praskac.at mit einem Online-Shop, der sogenannten „Baumschule“, die wertvolle Tipps und Tricks rund um den Garten bereithält und der Rubrik „Gartencenter“, die Tipps zu den Gartencentern von Praskac selbst liefern und der Rubrik „Gartengestaltung“, wo man sich direkt über die Homepage einen Beratungstermin zur eigenen Gartengestaltung mit geschultem Personal ausmachen kann. Der vierte Platz geht an lubera.com/at mit folgenden Inhalten: einem Online Shop mit den Kategorien „Pflanzen“, „Gartenartikel“ und „Deals“, dem sogenannten TELLS-Club, der das Bonusprogramm des Gartencenters darstellt, wo es Hinweise zu aktuellen Aktionen gibt sowie zum Beispiel „Gartenstorys“, die von KundInnen geschrieben werden und der Rubrik „Gartenbuch“, das ebenfalls Geschichten aus den Gärten der KundInnen abbildet – in Form von Blog-Beiträgen, aber auch Podcasts oder Video-Inhalten. Auf den fünften Platz schafft es starkl.at, ebenfalls mit einem Online Shop, einem eigenen Blog, den Rubriken „Gartengestaltung“ und „Baumschule“ sowie dem digitalen Gartenkatalog des Gartenmarktes. Platz 6 geht an meingartenshop.at mit einem Online Shop, der sich besonders auf den Verkauf von Pflanzen aller Art fokussiert. Auf Platz 7 des Rankings schafft es as-garten.at (steht für Ahrens + Sieberz) mit folgenden Homepage-Inhalten: einem gut sortierten Online Shop, einem E-Katalog sowie Hinweise zu aktuellen Angeboten. Der achte Platz geht an bellaflora.at mit ebenfalls einem Online Shop, den Rubriken „Click & Collect“, „Wissen“, „Ratgeber“ und „Services“, die für sich selbst sprechen und einem Filial-Finder. kraeuter-und-duftpflanzen.de (Rühlemann’s) sicherte sich den neunten Platz mit einem Online Shop, Informationen zu diversen Duft- und Kräuterpflanzen und der Kategorie „Praxis“, die ein Q&A zu den angebotenen Pflanzen bereitstellt, sowie Rezepten, Videoinhalten und einer Art Blog. Der zehnte Platz des SEO Visibility Rankings geht schließlich an bakker.at mit einem Online Shop, Inspirationen für den eigenen Garten, einem Blog, einem Pflanzen-Guide und Geschenkideen aus der Gartenwelt.

Kooperation von SlopeLift und Searchmetrics

Warum es sich SlopeLift und Searchmetrics zur Aufgabe machen, die organische Sichtbarkeit der zehn relevantesten Player in unterschiedlichen Branchen/Marktsegmenten wie den Gartencentern unter die Lupe zu nehmen, erklärt Kasapis so: „Da die SEO Visibility die Sichtbarkeit einer Website in den organischen Ergebnissen bei Google aufzeigt, bietet der SEO Visibility Check die Möglichkeit, Probleme zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Wir wollen mit den einzelnen Branchenanalysen herausstreichen, wie die Lage am Markt ist und welche Entwicklungen sich abzeichnen.“

Über SlopeLift:

SlopeLift (www.slopelift.com) ist eine Agentur für High End Digital Media und versteht sich als One Stop Shop für Digitales Marketing im DACH- und CEE-Raum. SlopeLift unterstützt Unternehmen und Marken bei der budgeteffizienten Umsetzung ihrer digitalen Mediastrategie. SlopeLift versteht sich als verkaufsorientierte Allzweckwaffe im Performance-Marketing-Bereich und verfolgt datengetriebene Ansätze: ganz egal, ob es sich um SEO, SEA, Google Shopping, Google Ads, Data Driven Marketing, FloCs, Social Media Marketing, Affiliate Marketing, Tracking, Web Analytics oder Remarketing handelt. Die Spezialagentur bietet Kunden das Komplettpaket – von der Maßnahmenplanung über die laufende Optimierung bis hin zur Qualitätskontrolle: und zwar auf Deutsch, auf Englisch und in sämtlichen osteuropäischen Sprachen. SlopeLift ist in Wien, Zürich, München, Bratislava und auch in Los Angeles – dem Epizentrum des weltweiten Digital Business – mit Offices vertreten.

Über Searchmetrics:

Searchmetrics (www.searchmetrics.com) bietet eine Software-Plattform, Daten und die Expertise, die zur Steigerung des Umsatzes und einer höheren Brand Awareness führt. Marketer, die datenbasiert arbeiten, schätzen Searchmetrics dafür, dass sie ihren Erfolg planbar machen können, um ihre Search- und Content-Ziele nachhaltig zu erreichen. Searchmetrics ermöglicht dies durch kundenorientierte Produkte und ergebnisfokussierte Beratung, die einen spürbaren Mehrwert für Kunden schaffen.