Kampagne für die Wiener Elektro Tage mit eigenem Magazin setzt auf innovative Media Kanäle

Die Werbekampagne zu den Wiener Elektrotragen setzt auf viele Vorteile unterschiedlicher Media-Gattungen.

Die österreichische Newcomer Band ALLE ACHTUNG! – bekannt durch die Hit Singles „Marie“ und „Bowie“ – ist Teil des umfangreichen Line Ups im Rahmen der Großveranstaltung am Wiener Rathaus Platz.

Porsche Media & Creative (PMC) ist nicht nur Veranstalter der zweiten Wiener Elektrotage, sondern auch für die Umsetzung der umfangreichen Werbekampagne verantwortlich. In der Kampagnenplanung setzt die Mediaplanung der Agentur auf spezielle Targeting Möglichkeiten sowie innovative Werbeformen. Das Magazin der Wiener Elektrotage – herausgegeben von PMC – mit vielen Inhalten ist Kern der Kampagne. Spannende Interviews und Themen zu einem nachhaltigen Lifestyle, so wie das ausführliche Programm der Elektrotage finden sich in dieser eigens für die Veranstaltung konzipierten Publikation.

Das Magazin wird im Vorfeld der Veranstaltung postalisch adressiert an ausgewählte Wiener Haushalte versandt und ist online für alle Interessenten abrufbar. Inhaltliche Strecken aus dem Magazin werden ausgekoppelt in diversen österreichischen Print Titeln eingebucht.

Das Magazin der Wiener Elektrotage gibt es ab 20. Mai auch als ebook unter wiener-elektrotage.at

Die österreichische Newcomer Band ALLE ACHTUNG! – bekannt durch die Hitsingles „Marie“ und „Bowie“ – wird als Haupt Act bei den Wiener Elektrotagen am Donnerstag, 16. Juni 2022 spielen. Die Band ist integrativer Bestandteil der werblichen Umsetzung –im Magazin, im Bewegt Bild Spot, Online und in Print.

Petra Reiter, Managerin ALLE ACHTUNG!: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist in den letzten Jahren die Menschen mit den Songs von ALLE ACHTUNG übers Radio und TV zu begeistern. Jetzt dürfen und können wir den Leuten endlich wieder LIVE Erlebnisse schenken. Die Besucher dürfen sich auf ein großartiges Konzert für die ganze Familie freuen.“

Gemeinsam mit der Screenvermarkterin Goldbach Austria setzt PMC auf Connected TV Werbeformate und die Targeting Möglichkeiten von Advanced TV.

Josef Almer, Geschäftsführer Goldbach Austria: „Mit unseren Advanced TV Lösungen kommen innovative Werbeformen zur Bewerbung eines Events für innovative Produkte zum Einsatz. Der optimale Mix aus Samsung Ads, CTV Spots und Switch-In Ads auf DMAX sprechen wir die technikaffine und an Nachhaltigkeit interessierte Zielgruppe punktgenau an und aktivieren sie, zur Veranstaltung zu kommen.

Als Tageszeitung-Partner konnte mit „Heute“ ein reichweitenstarkes Medium gewonnen werden.

Gernot Fischer, Geschäftsführer Sales ‚Heute‘: „Uns freut diese Partnerschaft ganz besonders, da der Umweltschutz ein wichtiger Schwerpunkt in der Blattlinie von ‚Heute‘ ist und nachhaltige Mobilität einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Als Marktführer werden wir daher auch unsere gesamte Kommunikationskraft in Print, Online und OOH mittels unserer über 1.000 Entnahme Boxen zur Bekanntmachung dieses Events einsetzen. Ganz Wien wird dadurch von dieser großartigen Veranstaltung erfahren.“

Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative, Veranstalter der Wiener Elektro Tage und Agentur der Kampagne: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit ALLE ACHTUNG! einen Top Gig für die Wiener Elektrotage gewinnen konnten. Die neuartigen Advanced TV Lösungen sprechen eine technikaffine Zielgruppe an. Durch die diversen Geomarketing Möglichkeiten ist diese Werbeform für uns optimal zur Bewerbung des Events.“

Auszug der teilnehmenden Marken:

u.a. AUDI, CUPRA, Fiat, KIA, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW, VW Nutzfahrzeuge, Sharetoo, KTM, MOON POWER, SEAT Mo‘, Gibeswiederher.at, ÖAMTC, Vespa/Piaggio, Vibe, TU Wien Racing

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne:

u.a. ALLE ACHTUNG! (mit den Hit Singles „Marie“ und „David Bowie“), Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021), Boris Bukowski, James Cottriall, Martina Kaiser, Zweikanalton, Marcus Wadsak, Martina Reuter, Chris Lohner, Rainer Pariasek, Harry Prünster, Christina Sprenger, Angelika Niedetzky, Martina Kaiser und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Der Zweirad-Hersteller KTM wird Kinder E-Bikes präsentieren, die auch auf einer eigens abgegrenzten Strecke von den Kids getestet werden können. Vielfältige Kulinarik mit Pasta, Wraps, Frozen Joghurt und vielen nachhaltigen Schmankerln runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2022: Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni 2022

11:00-21:00 Uhr

Sonntag, 19. Juni 2022

11:00-19:00 Uhr

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.