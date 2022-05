Neuer MEGABOARD Premium-Standort in der Wiener Innenstadt

MEGABOARD erweitert das Angebot für Außenwerbekund:innen um einen zentral gelegenen Standort am Schwarzenbergplatz im 3ten Bezirk von Wien. Die Werbung kann auf der Lothringerstraße 14-16 aus allen Richtungen bestaunt werden, daher belieben kreativ inszenierte Botschaften garantiert nachhaltig in Erinnerung.



MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist, mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über ein weiteres, großartiges MEGAgerüst in Wien, das werblich genutzt werden kann. Die Werbefläche umfasst insgesamt ca. 200 m² und ist aus allen Richtungen unübersehbar. Die Lothringerstraße befindet sich nahe der Wiener Ringstraße zwischen Karlsplatz und Stadtpark und überzeugt durch große Freiräume, die bei jeder Werbebotschaft hohe Aufmerksamkeit garantieren.

© Megaboard © Megaboard © Megaboard



Die Premium-Großflächenwerbung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schwarzenbergplatzes, wo sich auch das Akademietheater, das Konzerthaus, der Musikverein, der Eislaufverein, die Industriellenvereinigung, der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, mehrere Botschaften und Spitzenhotels wie The Ritz und Intercontinental befinden.

„Mit dem exklusiven und unübersehbaren Standort in der Innenstadt“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „ist es uns gelungen, einer MEGA-Kampagne eine MEGA Außenwerbebühne zur Verfügung zu stellen. Kreativität hat auf der Lothringerstraße Bewegungsfreiheit.“

Bei einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 1 Mio. Kontakt-Chancen erreicht werden. Das MEGAgerüst kann ab sofort gebucht werden.