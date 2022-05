Rekordbeteiligung bei INFOSCREEN Agenturchallenge

OMD siegt im Bogenschießen vor Mediaplus und Mindshare

Mit über 100 Teilnehmer:innen aus 13 Media-Agenturen verzeichnete die bereits achte Agenturchallenge von INFOSCREEN eine bisher unerreichte Teilnehmerzahl. Am vergangenen Freitag (13. Mai 2022) ging diese mit dem Bogenschießen am 3D Parcours Kahlenberg ins Finale. Dafür waren je ein Team der Agenturen Mediacom, Mediaplus, OMD, Mindshare und zwei von Dentsu qualifiziert. Diese sechs hatten in der Vorrunde die „märchen- und sagenhaften Schätzfragen“ am besten beantwortet. Mit Pfeil und Bogen erwies sich schließlich das Damen-Team von OMD als treffsicherstes und gewann die Agenturchallenge vor den Teams von Mediaplus und Mindshare.

„Die extrem hohe Teilnehmerzahl lässt vermuten, dass unsere Challenge in den Terminkalendern der Media-Agenturen Vorrang hat“, freute sich Hans-Jörg Steiner, Marketing & Sales-Leiter von INFOSCREEN, über die enorme Resonanz. Unterstrichen wird die Beliebtheit des Wettbewerbs auch durch das Engagement, das die insgesamt 37 Teams schon in der Vorrunde an den Tag legten, um die ans Märchenreich und an bekannte Legenden angelehnten Schätzfragen beantworten zu können. „Um die Aufgaben zu lösen, haben Teams sogar in der Straßenbahn die Höhe und Breite des INFOSCREENs vermessen oder eigens Meetings zum Lösen der Aufgaben einberufen,“ sagt Hans-Jörg Steiner. Tatsächlich verlangten die Fragen den Teams zum Teil ein großes Maß an Kombinationsgabe ab. So musste ermittelt werden, wie alt Rapunzel war, als sich der junge Prinz in sie verliebte (82 Jahre).

Stammgäste als Sieger

Weil sie die Idee und die Umsetzung der INFOSCREEN Agenturchallenge „so toll“ finden, haben Bisi Andrejevic und Irina Reiter-Petrova bisher fast immer daran teilgenommen. „Die Kombination aus Wissen, Geschicklichkeit und Team Spirit ist jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen“, sagt die Senior Media Managerin Andrejevic. Umso glücklicher ist sie, gemeinsam mit ihrer Kollegin im finalen Bogenschießen den ersten Platz für OMD geholt zu haben. „Es hat viel Team-Ehrgeiz gebraucht, um sich gegen so viele Konkurrenz-Teams durchsetzen zu können“, erklärt Andrejevic. Bei der Siegerehrung im Rahmen eines Barbecue-Buffets durften sich Nina Gumpenberger, Johanna Praschberger und Bianca Spanring von Mediaplus für den zweiten sowie Denise Deutsch, Rafaela Bachlechner und Timur Tashpulatov von Mindshare für den dritten Platz feiern lassen.

Alle Teilnehmer:innen des Finales der INFOSCREEN Agenturchallenge 2022 © Wolfgang Kern / INFOSCREEN Von links: Hans-Jörg Steiner (Head of Sales INFOSCREEN), Sonja Hornsteiner (Key Account Managerin INFOSCREEN), Irina Reiter-Petrova & Bisi Andrejevic (OMD Mediaagentur GmbH) © Wolfgang Kern / INFOSCREEN Von links hinten: Nina Gumpenberger, Johanna Praschberger & Bianca Spanring (Mediaplus Austria), vorne: Hans-Jörg Steiner (Head of Sales INFOSCREEN), Thomas Keuschnigg (Key Account Manager INFOSCREEN) © Wolfgang Kern / INFOSCREEN Hinten: Hans-Jörg Steiner (Head of Sales INFOSCREEN), Rafaela Bachlechner & Timur Tashpulatov (Mindshare Media Ltd.), vorne: Monika Rohr (Key Account Managerin INFOSCREEN) © Wolfgang Kern / INFOSCREEN

