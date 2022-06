Geballte TV-Insights aus dem DACH-Raum

Drei Tage im Zeichen von Total Video: Multinationale Screenforce Days zeigen von 21. bis 23. Juni 2022 im digitalen Live-Format die TV- und Videotrends des Jahres – kostenlos für alle Interessierten. Neue Insights aus Österreich werden am 23. Juni 2022 präsentiert.

Unter dem Titel „The Magic of Total Video“ gehen die Screenforce Days als digitales Live-Event aus dem Kölner Bauwerk über die Bühne und präsentieren Aktuelles rund um TV aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Bereits rund 2.000 Interessierte haben sich zum größten TV-Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet, um von aktuellen Insights und aufschlussreichen Studienergebnissen zu profitieren. Während die ersten beiden Tage im Zeichen der Programmhighlights der deutschen Sender stehen, geht es am dritten Tag um die Highlights des Schweizer und des österreichischen TV-Markts. Geballtes TV-Wissen liefert am 23. Juni 2022 Martin Andree (AMP Digital Ventures) über „Die Superkräfte der Werbewirkung“ und Kerstin Niederauer-Kopf (AGF) mit der Studie „X-Reach“ zu crossmedialen Reichweitenstandards. Darüber hinaus liefert Screenforce Österreich mit der jährlichen Bewegtbildstudie der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) in Zusammenarbeit mit RTR Austria wichtige Zahlen und Fakten zur TV- und Videonutzung am österreichischen Markt.

„Die länderübergreifenden Screenforce Days sind ein Muss für alle, die den Weitblick für ein reichweitenstarkes und sicheres Werbeumfeld für ihre Marken oder Kunden wollen und von der wachsenden Stärke von TV und Video profitieren möchten. Für den Fokus- oder auch beliebten Testmarkt Österreich liefern wir wichtige Insights für die ganze Region mit den wichtigsten Facts aus der brandneuen Bewegtbildstudie“, kündigt Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich) an.

Das gesamte Programm der Screenforce Days 2022 steht online auf screenforce.at zur Verfügung. Die Teilnahme an der interaktiven Digitalveranstaltung ist für alle Interessierten kostenlos. Die Anmeldung ist ab sofort auf easy-welcome.de möglich.

Über Screenforce

Screenforce ist die multinationale Gattungsinitiative der deutschen, österreichischen und schweizerischen TV-Vermarkter für Fernsehen, Video und Bewegtbild. Die breite Allianz aus zwölf Partnern repräsentiert über 95 Prozent des TV-Werbemarkts in der DACH-Region. Österreich ist durch die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vertreten. Sie repräsentiert ihre Mitglieder: ATV, Goldbach Austria, IP Österreich, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4 und Servus TV. Mit wegweisenden Insights, aktuellen wissenschaftlichen Studien und inspirierenden Veranstaltungen bietet Screenforce Werbetreibenden und Agenturen brandaktuelle Informationen, um die beste Werbewirkung mit TV, Video und Bewegtbild zu erzielen. Weitere Informationen auf screenforce.at