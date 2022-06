SEO Webinar #12 – Bewertungen im Internet

Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung;

In Webinar #12 erfahren Sie, wie Bewertungen den Erfolg einer Website beeinflussen.

Obwohl laut einer Statista Umfrage 62% der Befragten der Meinung sind, dass sie Fake Bewertungen im Internet nicht erkennen würden, glaubt ein Großteil der Nutzer daran. Zumindest beeinflusst es den ersten Moment, das Kennenlernen und die Entscheidungen, die danach folgen.

Besuchen Sie den Online Marketing Webinare-Bereich, wenn Sie noch mehr Videos sehen möchten.

Über Michael Kohlfürst:

Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.