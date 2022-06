Soziale Medien

Sinkender Anteil der Nutzer*innen und steigende Bruttonutzung bei der „Generation Z“ – Österreich

Das FOCUS-Institut beobachtet beständig die Nutzung und Attraktivität sozialer Medien und deren Entwicklung durch die Jahre. Die Jahresanalyse 2022 (FOCUS online Befragungen, österreichweit; 2021: n=531; 2022: n=1.086 repräsentativ für die webaktive Bevölkerung Österreichs nach Geschlecht, Alter und Bundesland, max. Schwankungsbreite 2021: +/- 4,4%; 2022: +/- 3,1%) zeigt, dass – während der Anteil der Nutzer*innen 2022 sinkt – die Bruttonutzung innerhalb der „Generation Z“ zunimmt.

Konkret gaben 2021 95% der in Österreich lebenden Personen an, dass sie zumindest eines der abgefragten sozialen Medien nutzen. 2022 – das Jahr in dem weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie stattgefunden haben – liegt der Wert auf einem geringfügig niedrigeren Niveau: 93%.

Die Analyse nach soziodemografischen Merkmalen deutet darauf hin, dass sowohl 2021 als auch 2022 signifikante Unterschiede hinsichtlich des Anteils der Nutzer*innen zwischen den Alterskategorien bestehen. Während der Anteil der Nutzer*innen innerhalb der Personengruppe über 50 Jahren rund 90% beträgt (2021: 91%; 2022: 87%), liegt derselbe Wert bei jüngeren Personen bei knapp 100%.

In Bezug auf das Geschlecht lässt sich 2022 ein merkbarer Unterschied beobachten: ein größerer Anteil von Frauen (95%) bedient sich sozialer Medien im Vergleich zu Männern (90%).

Die Unterschiede, die sich aus dem Faktor Alter ableiten, gehen über den Anteil der Nutzer*innen hinaus; sie spiegeln sich auch in der Bruttonutzung von sozialen Medien wider und manifestieren sich in dieser stärker. Wie die unten dargestellten Daten zeigen beträgt die Bruttonutzung für die „Generation Z“ in beiden Untersuchungsjahren mehr als 100 Stunden pro Woche (!). Hinsichtlich dieser Altersgruppe sieht man, dass sich die Tendenz für eine weitere Bruttonutzungszunahme deutlich skizziert. Für die Alterskategorien 30-49 und 50+ liegt der Wert knapp über 60 bzw. um 40 Stunden jeweils.

Diese österreichweite FOCUS-Befragung wurde im April 2021 und 2022 durchgeführt (2021: 20.-21. April; 2022: 19.-27. April). Die maximale Schwankungsbreite liegt bei 2021: +/- 4,4%; 2022: 3,1%. Genauere Details und Unterschiede zwischen den einzelnen soziodemographischen Gruppen sind bei Bedarf verfügbar.