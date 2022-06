Studienergebnisse ÖWA Ranking QU1-2022

6,32 Millionen österreichische Internetnutzer (Unique User) haben im 1.Quartal 2022 die Angebote der ÖWA in einem durchschnittlichen Monat genutzt. Das entspricht einer Reichweite von 89,8% aller Internetnutzer in Österreich ab 14 Jahre. 2,91 Millionen User nutzen die Angebote über Desktop, 5,43 Millionen Unique User nutzen mobil, was einer Reichweite von 77,1% bei den Usern entspricht. Die Veröffentlichung der ÖWA im Mediaplanungstool Zervice für das 1. Quartal 2022 fand am 14. Juni 2022 statt.

Die aktuelle ÖWA weist Reichweiten- und Strukturdaten für 123 Online-Angebote (Einzelangebote, Dachangebote, Vermarktungsgemeinschaften) sowie 353 buchbare Belegungseinheiten im Mediaplanungstool Zervice aus.