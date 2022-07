Wolkenlose Stimmung beim FMP Sommerfest 2022 – Preisverleihung: Wahl zur Mediapersönlichkeit des Jahres 2021 wurde nachgeholt

Das Sommerfest des FMP Forum Media Planung ist mittlerweile ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Branche. Auch dieses Jahr fanden sich wieder zahlreiche Kolleg*innen im Innenhof der Labstelle ein, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen. Bei kühlen Drinks und guter Laune wurde zudem die Mediapersönlichkeit des Jahres 2021 bekanntgegeben. Die geschätzte Auszeichnung ging an Petra Hruska (IPG MEDIABRANDS). Das Media(un)wort des Jahres 2021 lautete „Lockdown“.

Wenn das FMP Forum Media Planung zum Sommerfest lädt, lassen sich die Gäste nicht lange bitten. So fanden sich Donnerstagabends wieder mehr als hundert Mitglieder mit guter Laune bei kulinarischen Highlights in der Labstelle ein. Die geschäftsführende Vorsitzende des FMP, Marcela Atria (Atrium Consulting) fand in ihrer Begrüßung vor allem dankende Worte: „Mittlerweile zählt unser Verein rund 600 Mitglieder“. Etwas, das wir vor allem in Anbetracht der jüngsten Herausforderungen sehr schätzen. Zudem gilt unser Dank unseren beiden Sponsorpartner*innen willhaben und Teads. Nur mithilfe dieser umfassenden Unterstützung sind auch heuer wieder spannende Podiumsdiskussionen und tolle Feste wie dieses hier möglich. Und zu feiern gibt es einiges: den Sommer, das FMP, -hoffentlich- eine Verschnaufpause von Corona und vielleicht auch den Frieden in unserem Land.“

Mediapersönlichkeit und Media(un)wort des Jahres 2021

Da die feierliche FMP Media Night vergangenes Jahr krisenbedingt ausfallen musste, wurde die Kür zur Mediapersönlichkeit des Jahres nun im Rahmen des Sommerfestes nachgeholt. Der Preis zeichnet alljährlich Qualitäten wie Serviceorientierung, innovatives Denken, Netzwerk und Handschlagqualität aus. All das trifft auch auf Petra Hruska (IPG MEDIABRANDS) zu, die den Titel für das Jahr 2021 freudig entgegennahm. Die Wahl zum Media(un)wort fiel 2021 auf „Lockdown“ – dicht gefolgt von der berühmten Zoommeeting-Floskel „du bist stumm“.

Über das FMP Forum Media Planung:

Das FMP FORUM MEDIA PLANUNG besteht 2022 seit 54 Jahre und zeigt damit die nachhaltige Relevanz der Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Mediaplanung und Mediaforschung auf. Die fünf Themen-Cluster TALK, ACADEMY, BACKSTAGE, FORUM und FUN bieten den FMP Mitgliedern das Forum zum Networken, Austauschen, Diskutieren, Ideen bekommen und Profitieren.

Weitere Informationen über das FMP Forum Media Planung: https://forummediaplanung.at/