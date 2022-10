Out-of-Home-Award – Das sind die Sieger

Außerdem: Warum der OOH-Award für manche Besucher:innen besonders lange in Erinnerung bleiben wird.

Beim großen Finale des Out-of-Home-Awards im MAK mit fast 400 Besucher:innen wurden die 28 Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen für die kreativsten Sujets übergeben. Österreichs Out-of-Home-Marktführer Gewista hat heuer erstmalig die Out-of-Home-Awards in 9 Branchen-Kategorien verliehen.



Feierliche Überreichung

Eine Fachjury bestehend aus Vertreter:innen heimischer Media- und Kreativagenturen, Marketingleiter:innen sowie CEOs und Direktkund:innen hatte die schwierige Aufgabe aus knapp 200 Einreichungen die Sieger zu wählen. „Die Qualität der Einreichungen war auch heuer wieder eine sehr hohe – es fällt uns von Jahr zu Jahr schwerer die Sieger zu küren. Wir bedanken uns herzlich bei den vielen hochkarätigen Einreichungen“, so Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista.



Die Gold-Awards holten sich jeweils in den Kategorien „Automotive, Energy & Services“ die ÖBB Werbung GmbH mit AutoBAHN, „Beverage“ die Darbo AG mit Sizilianische Zitrone, „Fashion, Beauty & Pharma“ die CHANEL GmbH mit 100 Jahre Chanel No 5, „Finances & Telecommunication“ die Wiener Städtische Versicherung AG mit Elternsorgen?, „Food“ die BILLA AG mit Da komm´ ich her, „Innovate“ die IKEA AUSTRIA GmbH mit Das Hus, „Media, Tourism & Entertainment“ die FIMA Sportstudio Management GmbH mit FITINN, „Public Agendas & CSR“ das CS HOSPIZ mit Nehmen wir dem Schwarz die Kraft! und „Retail“ die bellaflora Gartencenter GmbH mit bellaflora Grün. Das Public Voting konnte philoro Edelmetalle für sich entscheiden.



Alles neu beim OOH-Award

Franz Solta, CEO von Gewista, im Rahmen der Verleihung: „Mit den neuen Kategorien decken wir nun eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Kampagnen und somit die große Vielfalt von Out-of-Home ab. Gleichzeitig haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass sich kaum eine Kampagne auf nur einen Werbeträger reduzieren lässt – am meisten Impact erreichen Kampagnen, die auf verschiedene Touchpoints im ständig wachsenden Out-of-Home-Universum setzen.“



Eine weitere besondere Neuheit: Erstmals konnten sich die Besucher:innen direkt bei der feierlichen Verleihung vor Ort gratis tätowieren lassen. Zwei Fine-Line-Tätowiererinnen sorgten für eine bleibende Erinnerung an den Abend.

Alle Awards im Überblick



FASHION, BEAUTY & PHARMA



BRONZE: La Vie Est Belle

Auftraggeber:in: L’Oréal Österreich GmbH

Media Agentur: Ibeauty



SILBER: Die Punze

Auftraggeber:in: Anton Heldwein GmbH & Co. KG – Juwelier Heldwein

Kreativ Agentur: Himmer, Buchheim & Partner GmbH



GOLD: 100 Jahre Chanel No 5

Auftraggeber:in: CHANEL GmbH

Kreativ Agentur: Art Department CHANEL Paris

Media Agentur: Wavemaker GmbH



MEDIA, TOURISM & ENTERTAINMENT



BRONZE: Ibiza

Auftraggeber:in: Sky Österreich

Kreativ Agentur: move121 Werbeagentur GmbH

Media Agentur: MediaCom – die Kommunikationsagentur GmbH



SILBER: Aufstehen mit Ö3

Auftraggeber:in: Hitradio Ö3

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG



GOLD: FITINN

Auftraggeber:in: FIMA Sportstudio Management GmbH

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH



FINANCE & TELECOMMUNICATION



BRONZE: Dreh auf mit Drei

Auftraggeber:in: Hutchison Drei Austria GmbH

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH

Media Agentur: UM PanMedia Kommunkationsberatung und Mediaeinkauf GmbH



SILBER: #glaubanmorgen

Auftraggeber:in: Erste Bank & Sparkasse

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH



GOLD: Elternsorgen?

Auftraggeber:in: Wiener Städtische Versicherung AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB

Media Agentur: Wavemaker GmbH



PUBLIC AGENDAS & CSR



BRONZE: Frau sein darf kein Urteil sein.

Auftraggeber:in: Amnesty International

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Media1



SILBER: Hilfeschrei

Auftraggeber:in: Greenpeace

Kreativ Agentur: DDB Wien



GOLD: Nehmen wir dem Schwarz die Kraft!

Auftraggeber:in: CS HOSPIZ

Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH

Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH



AUTOMOTIVE, ENERGY & SERVICES



BRONZE: Die Freiheit gehört dir!

Auftraggeber:in: WIENER LINIEN GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG

Media Agentur: WIENCOM Werbeberatungs GmbH



SILBER: Volvo City Safety

Auftraggeber:in: Volvo Car Austria GmbH

Kreativ Agentur: FUEL Austria Werbeagentur GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



GOLD: AutoBAHN

Auftraggeber:in: ÖBB Werbung GmbH

Kreativ Agentur: BROKKOLI Advertising Network GmbH & Co KG



RETAIL



BRONZE: Vieles checkt man nicht!

Auftraggeber:in: Geizhals – Preisvergleich Internet Services AG

Kreativ Agentur: Hello Werbeagentur GmbH

Media Agentur: dentsu Austria GmbH



SILBER: Gemeinsam noch voller Leben

Auftraggeber:in: BILLA AG

Kreativ Agentur: BBDO Wien

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



GOLD: bellaflora Grün

Auftraggeber:in: bellaflora Gartencenter GmbH

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Mediaplus Austria GmbH & Co KG



FOOD



BRONZE: 100 Jahre Senf dazu

Auftraggeber:in: MAUTNER MARKHOF Feinkost GmbH

Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH

Media Agentur: Omnicom Media Group Mediaagentur GmbH



SILBER: Klima Schutzpaket

Auftraggeber:in: Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H.

Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbe GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



GOLD: Da komm´ ich her

Auftraggeber:in: BILLA AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



BEVERAGE



BRONZE: Lust auf Freischwimmen?

Auftraggeber:in: Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co KG

Media Agentur: UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH



SILBER: Aperol Spritz – Together we joy

Auftraggeber:in: Campari Austria GmbH

Kreativ Agentur: Astecker Werbeagentur GmbH

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



GOLD: Sizilianische Zitrone

Auftraggeber:in: Darbo AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Media1



INNOVATE



BRONZE: A1 – 360°

Auftraggeber:in: A1 Telekom Austria AG

Kreativ Agentur: GGK Mullenlowe

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Als spezieller Eye Catcher wurden 3 Wartehäuschen entlang der Wiener Ringstraße gebrandet. U.a. gab es ein see-through Citylight mit leuchtenden LED-Schneeflocken. Somit entstand ein aufmerksamkeitsstarker Look & Feel



SILBER: Gösser NaturRadler 0,0%

Auftraggeber:in: Brau Union Österreich AG

Kreativ Agentur: McCann Wien

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Der Gösser NaturRadler ist Österreichs beliebtester Radler. Jetzt kommt die Limited Edition: Gösser NaturRadler 0,0% Himbeer-Rhabarber. Um die sommerliche Erfrischung hautnah erlebbar zu machen, haben wir eine Citylight-Wartehalle mit Sprühnebel-Technologie umgesetzt.



GOLD: Das Hus

Auftraggeber:in: IKEA AUSTRIA GmbH

Kreativ Agentur: WIRZ Werbeagentur GmbH / dotsandlines GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH

IKEA eröffnet das weltweit führende, nachhaltige IKEA Einkaufserlebnis am Westbahnhof – das hus (schwedisch Haus). Möbelkauf ist bequem und emissionsfrei. Die autofreie Zielgruppe wird in und um Öffis (DOOH, Haltestellenbranding, U-Bahn Deckenbeklebung,…) erreicht.



PUBLIC VOTING / PUBLIKUMSPREIS



GOLD: philoro Edelmetalle

Auftraggeber:in: philoro Edelmetalle GmbH

Kreativ Agentur: Kobza and The Hungry Eyes GmbH

Media Agentur: dentsu Austria GmbH

Über Gewista

Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer im Out-of-Home-Segment. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer JCDecaux. Die Geschäftsfelder im Konzern gliedern sich in drei Bereiche: 1. Billboard (klassisches Plakat), 2. Street Furniture (Rolling Board, City Light) und 3. Transport Media (U-Bahn Werbung sowie Werbeflächen auf Straßenbahnen und Bussen). Der Fokus liegt in allen drei Segmenten auf Digitalisierung und Innovation. Mit neuen digitalen Möglichkeiten, wie der Buchungsplattform „VIOOH“, läutet die Gewista einen Paradigmenwechsel im Digital-Out-of-Home-Bereich ein und setzt neue Standards in Österreich. Das Unternehmen erweitert stets das Angebot und hat beispielsweise den Bereich „Shopping Center Advertising“ für die größten Einkaufszentren Österreichs gegründet. Die Gewista verfolgt zudem eine Public-Value-Strategie: Dazu zählt u.a. die Installation von lebensrettenden Defibrillatoren im öffentlichen Raum. Zur Gewista-Gruppe gehören in Österreich u.a. OOH-Spezialisten wie KULTURFORMAT, MEGABOARD oder INFOSCREEN.