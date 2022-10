Audio-Analyzer beweist: Radio ist voll am Puls der Zeit

Andrea Heidrich, GF RIG Radio Innovations GmbH, erzählt im Interview mit Otto Koller warum Radiowerbung nicht nur unbedingt für KMU geeignet ist, sondern ein fixer Bestandteil im Mediaplan sein sollte!

„Radio ist wie kein anderes Medium nach wie vor perfekt am Puls der Zeit. Es ist auch jetzt gerade der Radio Monitor bei den deutschen Kollegen erschienen. Hier kann man an Hand der Zahlen ganz klar sehen, dass die Radionutzung ganz weit oben ist. An erster Stelle steht da natürlich das Auto wo die Menschen nicht nur Musik, sondern vor allem den Servicecharakter des Radios schätzen und genießen. Sei es jetzt Musik, das Wetter, die Verkehrsnachrichten oder die Nachrichten aus aller Welt. Hier ist Radio einfach das Medium Nummer eins“ so Andrea Heidrich.

Wie der Audio-Analyzer auch in Österreich wertvolle Kennzahlen zum Medium Radio liefert, bespricht Andrea Heidrich im Interview mit Otto Koller.

