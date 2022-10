Hohe Frequenz und jede Menge Stau ist man vom Gürtel in Wien gewohnt und genau das macht den neuen MEGABOARD Standort so großartig.

Sei es von der U-Bahn, vom Auto oder vom Rad aus: das MEGAgerüst mit ca. 200m² ist unübersehbar. Der neue Standort befindet sich am Ende des Währinger Gürtel direkt an der Hausfassade des Restaurants Blaustern.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über ein weiteres Highlight an einem der hochfrequentesten Verkehrsknoten im Norden Wiens. An der Adresse Heiligenstädterstraße 1, in direkter Blickrichtung des inneren Währinger Gürtels gelegen, ist das MEGAgerüst nicht zuletzt durch seine Größe von ca. 200 m² ein unübersehbarer Hingucker an den Bezirksgrenzen von Währing, Alsergrund und Döbling.

An der Kreuzung, die Nussdorferstraße und Döblinger Hauptstraße an den Gürtel binden, verteilen sich die Verkehrsströme in die nordwestlichen Bezirke von Wien. Egal ob man mit dem PKW, zu Fuß oder mit den Öffis unterwegs ist, hier findet man Anschluss an alle wichtigen Hauptverkehrsadern und Transportmöglichkeiten. Die unmittelbare Straßenverbindung zur Nordautobahn, wie auch die umliegende beliebte Lokalszene, sowie Besucher auf dem Weg nach Grinzing, sorgen auch abends und an den Wochenenden für besonders hohen Frequenz.

„Unschlagbar hohe Kontaktchancen“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „stehen für das neue MEGAgerüst. Wir freuen uns auf kreative Sujets, die langfristig bei Autofahrern und Passanten in Erinnerung bleiben.“

Mit einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 2,6 Mio. Kontakt-Chancen erreicht werden.