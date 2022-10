Wie Marken in der globalen Krise agieren können

Screenforce-Expertenforum: Was es braucht, um Marken in Zeiten globaler Krisen und psychologischer Zeitenwende erfolgreich zu führen, diskutieren Experten am 27. Oktober 2022, um 10 Uhr. Die Teilnahme ist nach vorheriger Registrierung kostenlos.

Die geopolitische Krise und damit verbundene wirtschaftliche Folgen sorgen nach Jahren der Pandemie einmal mehr für eine angespannte Stimmung am Markt. Welche Auswirkungen dies auf die kommenden Monate und die für viele Werbetreibende so wichtige Vorweihnachtszeit nimmt und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für die Markenkommunikation ableiten, steht im Fokus des zweiten Screenforce-Expertenforums des Jahres am Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Auf Basis neuester Erkenntnisse aus der Markt- und Wirtschaftsforschung liefert das hochkarätig besetzte Expertenforum Antworten auf die brennendsten Fragen und zeigt, wie sich die Insights auf die Marketingpraxis umlegen lassen.

Den Auftakt macht Marcel Fratzscher (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) mit seiner Keynote „Einordnung der wirtschaftlichen Situation vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens“, bevor Psychologin, Markt- und Medienforscherin Birgit Langebartels (Rheingold) über die „Psychologische Zeitenwende – Wie Marken jetzt agieren können“ spricht. Mit „Wie führt man eine Marke heute erfolgreich in die Zukunft: der Congstar-Weg!“ lassen Claus-Dominique Otto und Daniela Süßenbach (Congstar) sowie Cornelia Krebs (September Strategie und Forschung) hinter die Kulissen eines Best-Practice-Beispiels blicken. Durch das Expertenforum führt Uschi Durant, Marketing-Direktorin Screenforce Deutschland.

Die Teilnahme am Screenforce-Expertenforum am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 10 Uhr, ist nach vorheriger Anmeldung auf screenforce.de kostenlos.

