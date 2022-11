Forschung statt Geschmack

Wenn die Wissenschaft im UX-Design den Unterschied macht

Im Gespräch mit MM Herausgeber Otto Koller, erklärt Dennis Lenard, Gründer und Geschäftsführer von Creative Navy, einer der ersten UX-Design-Agenturen weltweit, was User Experience bedeutet und worum es dabei im Marketing geht.

Wer bei UX-Design (User Experience) an reine ästhetische Aufmachung denkt, liegt falsch. Die Zielsetzung verstehen zu lernen, was die Nutzer:innen brauchen und wie sie bestmöglich an die gewünschten Informationen bzw. Touchpoints kommen steht dabei im Vordergrund. Eine zukunftsweisende Technologie, mit der auch kleine und mittlere Unternehmen gezielt ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbauen können.

