Traumjob via TikTok

Die ClassNinjas unterstützen die REWE Group bei Lehrlingskampagne

„Würdest du so eine Lehre feiern?“ fragen die ClassNinjas in der kürzlich veröffentlichten TikTok-Kooperation mit REWE die junge Community. Mit Einblicken in die Ausbildungsmöglichkeiten beim REWE-Konzern will die TikTok-Agentur zeigen, welche Vorteile Lehrberufe bei REWE, BILLA oder BIPA bieten und wie man gleich beim ersten Bewerbungsgespräch einen guten Eindruck hinterlässt, um ganz sicher den Wunschberuf zu ergattern. Karim Saad, CEO der ClassNinjas, stellt im Rahmen von drei kurzweiligen Videos gemeinsam mit verschiedenen Lehrlingen die Ausbildung bei der REWE Group vor und ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Konzerns. Im Oktober ging die Videoreihe online und mit insgesamt bereits mehr als 290K Views erreichen die ClassNinjas mit den witzigen TikToks die Zielgruppe ganz einfach via Social Media.

Viele Unternehmen haben mit dem Mangel an geeigneten Lehrlingen zu kämpfen und Wege, um die jungen Menschen zu erreichen, haben sich im Laufe der letzten Jahre grundlegend geändert. Dass es Sinn macht, die potenziellen Lehrlinge genau dort abzuholen, wo sie besonders viel Zeit verbringen, haben die ClassNinjas bereits früh erkannt. Via TikTok tritt die Agentur im Auftrag verschiedener Firmen mit den jungen Menschen in Kontakt und begeistert für Ausbildungen in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Erst im Oktober gingen die ClassNinjas mit einer neuen Kampagne, bestehend aus drei Videos, an den Start und unterstützen die REWE Group beim erfolgreichen Employer Branding via TikTok. Besonders spannend für die vielen Zuseher der Videos ist, dass die Lehrlinge dabei selbst zu Wort kommen und ihren Alltag, vom Bewerbungsgespräch bis zu den täglichen Aufgaben hin, zeigen. In den Kommentaren unter den drei TikToks findet ein reger Austausch statt und auch eigene Erfahrungen zum Thema werden mit der Community geteilt.

„Das spannende an der Kooperation mit REWE war, dass es im gesamten Unternehmen so vielfältige und unterschiedliche Lehrberufe gibt. Das haben wir in unserer TikTok-Kampagne aufgezeigt und Lehrlinge in ganz unterschiedlichen Bereichen begleitet, um so Lust auf eine Lehre bei REWE zu machen“, so Karim Saad, Gründer und Geschäftsführer der ClassNinjas.

„Die Herausforderung bestand darin, potenzielle Lehrlinge von unserem stabilen und krisensicheren Lehrstellenangebot sowie unseren vielfältigen Benefits zu begeistern. Die Zusammenarbeit mit ClassNinjas sollte genau das meistern – und das hat sie auch. Danke an das Team für die Kooperation und gelungene Kampagne!“, so Iris Günsberg, Specialist Employer Branding – Fläche und Lehrlinge bei der REWE Group Österreich.

Würdest du so eine Lehre feiern? Die drei Videos

Dass witzige Videos wie „Lehrling vs. Käsesorten“ bei der jungen Zielgruppe richtig gut ankommen, haben die ClassNinjas schon bei der Konzeption und Produktion der Kampagne gewusst. Keine faden Fakten, sondern nur das, was die zukünftigen Lehrlinge besonders brennend interessiert, wird in wenigen Sekunden in den TikToks geteilt. Was man bei einer erfolgreichen Bewerbung nie tun sollte, was das Tolle am Job bei der REWE Group ist und was man sich schon in der Ausbildung dazu verdienen kann, erfahren die Zuseher aus erster Hand. Gleich im ersten Video zeigt Iris, HR-Specialist bei REWE, auf anschauliche Weise, was Bewerber:innen bei Gesprächen auf jeden Fall bleiben lassen sollten, um in ihrem Traumjob zu landen. Auch im zweiten Video, das aus der Kooperation hervorging, geht es spannend weiter und dem Lehrling Kadir wird an seinem Arbeitsplatz, der Feinkost-Theke in einer Wiener BILLA-Filiale, die Challenge gestellt, in nur 12 Sekunden so viele Käsesorten wie möglich aufzuzählen. Dass der junge Mann dank seiner Ausbildung zum Käseprofi wird, beweist er im Video und mehr als 108,8K TikToker haben ihm schon beim Gewinnen der Aufgabe zugesehen. Auch in den Kommentaren ist einiges los und die junge Community feiert den sympathischen Lehrling.

Das dritte und letzte Video aus der Kampagne wurde von den ClassNinjas in einer BIPA-Filiale gedreht, wiederum mit tatkräftiger Unterstützung von zwei jungen Menschen, die sich ebenfalls in der Lehrlingsausbildung bei REWE befinden, denn Kadir und Iris sind nicht die Einzigen, die sich für TikTok vor die Kamera trauen. Auch die beiden Lehrlinge Nina und Vanessa zeigen, was man bei einer Ausbildung bei REWE alles lernen kann und wie vielfältig die Berufsfelder sind. Während Nina als Logistik-Lehrling einen Einblick gibt, was bei BIPA hinter den Kulissen passiert und wie zum Beispiel ein Parfüm ins Geschäft kommt, erklärt Vanessa direkt in der Filiale, was ihr an der Lehre bei der Drogerie-Kette besonders gut gefällt. Die kurzen Szenen aus dem Arbeitsalltag der jungen Menschen machen nicht nur Spaß beim Zusehen, sondern rücken auch auf ganz lockere Art und Weise die Ausbildung bei der REWE Group ins Rampenlicht. Alle drei Videos finden großen Anklang bei den Zusehern und können so einige junge Menschen via TikTok für eine mögliche Berufslaufbahn begeistern.

Die ClassNinjas – Mehr als Mathe

Inzwischen sind die ClassNinjas als Agentur erfolgreich und können bereits auf zahlreiche Kooperationen mit namhaften Unternehmen zurückblicken, doch das Ziel war nicht immer dasselbe und hat sich über die Jahre hinweg verändert. Nach der Gründung des Unternehmens lag der Fokus hauptsächlich auf der gleichnamigen ClassNinjas App, einer Onlinenachhilfeplattform für Mathematik. Mit zunehmender Bekanntheit auf TikTok und einem Team, das den Kanal voller Motivation mit Videos füllte, wurde aus dem Mathe-Startup schließlich eine Agentur, die sich hauptsächlich auf den Bereich TikTok spezialisiert. Auch in der Beratung oder für den Aufbau einer Social-Media-Präsenz ist die Agentur ClassNinjas der richtige Ansprechpartner für Unternehmen und gibt das eigene Wissen, das tagtäglich bei der Videoproduktion gesammelt wird, gerne weiter. Neben dem Agenturgeschäft veröffentlichen die ClassNinjas nämlich auch Bildungsinhalte aus den verschiedensten Bereichen am eigenen TikTok-Account, schließlich hat dieser inzwischen fast eine halbe Million Follower und ist in Österreich damit ganz weit oben mit dabei.

„Als Unternehmen haben wir uns im Laufe der Jahre völlig umstrukturiert und uns von der Betreuung und Wartung einer Lernapp hin zu einer TikTok-Agentur entwickelt. Was sich bis heute aber nicht verändert hat, ist unser Fokus auf Bildung und unser Ziel, jungen Menschen auf lustige Art und Weise Wissen zu vermitteln – sei dies nun im Rahmen von eigenen Videos oder Kooperationen“, so Saad.