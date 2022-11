Youngstar-Sieger des 3. Quartals 2022

Vöslauer, Hello Fresh und McDonald`s sind die Youngstar-Sieger

Goldbach Youngstar Befragung präsentiert vitalste Marken

Mit einem Score von 53,2 Punkten sichert sich Vöslauer in der aktuellen Goldbach Youngstar Umfrage den 1. Platz. Die Kochboxen von Hello Fresh landen in dieser Befragungswelle hinsichtlich Jugendlichkeit bei den Befragten auf Platz 2. Auch die Restaurantkette McDonald`s Österreich liegt in der Wahrnehmung der Jungen und Junggebliebenen unter den Top 3 werbetreibenden Brands im 3. Quartal 2022. War vor Ansicht des Spots McDonald`s Österreich noch auf Platz 1 in der Markenbewertung hinsichtlich Jugendlichkeit, so verpassten die aktuellen Spots dem Zweit- und Drittplatziertem jeweils eine Verjüngungskur. Hello Fresh wurde vor Ansicht des Spots noch auf Platz 6 hinsichtlich Vitalität gerankt, auch der Mineralwasserhersteller Vöslauer hatte bei den Befragten vor Betrachten der Werbung noch ein weniger jugendliches Image und landete auf Platz 3.

Als Goldbach Youngstar wird regelmäßig auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marke ausgezeichnet, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gilt. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilscores zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich.

Die Ergebnisse im Vorher/Nachher Vergleich im Detail

Bei einer Bekanntheit von 87% punktete die Mineralwassermarke Vöslauer vor Ansicht des Spots vor allem mit den Attributen vital, aktiv, bodenständig und traditionell.

Auch nach dem Betrachten der Werbung blieben vital und aktiv die Eigenschaften, die die größte Zustimmung im Bezug auf Vöslauer erhielten. Auf den Plätze 3 und 4 landeten aber modern und jugendlich.

Besonders stark zahlte der Spot auf die Jugendlichkeit ein. Hier sprang die Zustimmung von 18 auf 36%. Auch die Eigenschaften «innovativ, neuartig» wurden durch die Werbung positiv beeinflusst und bewegten sich im Vorher/Nachher Vergleich von 17 auf 33%.

Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, welchen Einfluss Werbung auf die Wahrnehmung hat. Denn der aktuelle Spot war für die Marke ein wahrer„Jungbrunnen“.

95% der Befragten kennen die Fast-Food Kette McDonald`s Österreichlaut dieser Umfrage. Vor wie auch nach Ansicht des Spots war jugendlich das Merkmal, das der Marke von den Befragten am stärksten zugeschrieben wird. Die Werbung zahlte aber in diesem Fall eher auf Eigenschaften wie aktiv, modern, innovativ und neuartig ein.

Zur Goldbach Youngstar Erhebung

Seit März 2011 untersucht Goldbach Austria in Zusammenarbeit mit dem Gallup Institut quartalsweise jeweils 10 ausgewählte Spots bzw. Marken anhand einer repräsentativen Online-Umfrage hinsichtlich ihrer Vitalität und Jugendlichkeit.

Die Kriterien, um nach den Marktforschungsergebnissen in der jungen Zielgruppe als «vital» zu gelten, liegen in der Authentizität des aktuellen Kampagnenauftritts sowie darin, bei den Befragten als jung, trendig und zeitgemäß wahrgenommen zu werden. Als Sieger gilt jene Marke, die die höchsten Ergebnisse in einer Kombination aus dem Vitalitätsindex der Marke (junge Zielgruppe) und der Werbewirkung des Spots (in der jungen Zielgruppe) erzielt. Abgefragt werden die jeweiligen Kriterien vor und nach Betrachten des aktuellen Spots. Somit kann sowohl die grundsätzliche Einstellung zu den einzelnen Marken, aber auch die Wirkung des aktuellen Kampagnenauftritts in die Bewertung einbezogen werden. Zusätzlich ist auch ein Vorher-Nachher Vergleich möglich.

Im Zuge der regelmäßigen Goldbach Youngstar Erhebung werden 500 Internetuser zwischen 14 und 29 Jahren sowie «Youngminder» – das sind Personen zwischen 30 und 49 Jahren, deren «gefühltes Alter» bei maximal 29 Jahren liegt – zu Einstellungen und Image von 10 unterschiedlichen Marken, die mit einer Videokampagne in TV und/oder Online und/oder Advanced TV bei der jungen Zielgruppe präsent waren, befragt. Priorität haben Multiscreen Spots, die im jeweiligen Untersuchungszeitraum in TV UND Online plus ggf. Digital out of Home Medien gezeigt werden.

Um in die – für jeden Befragungsdurchgang neu ermittelte – Shortlist von Goldbach Austria aufgenommen zu werden, müssen Kampagnen mit klassischen TV, Advanced TV und/oder Online Spots über einen Kampagnenzeitraum von mind. zwei Wochen und mit einem definierten Mindest-Werbedruck im Goldbach TV- (COMEDY CENTRAL, DMAX, TLC, Nickelodeon, Digital-out-of-Home-Netzwerk und (oder) Goldbach Online/Mobile Netzwerk ausgestrahlt werden. In die Auswahl mit einbezogen werden zudem Kriterien wie Originalität der Spots und Heterogenität innerhalb der Shortlist. Der Jahressieger wird jeweils aus den insgesamt 40 innerhalb eines rollierenden Jahres gemessenen Marken Ende August im Rahmen des Goldbach Sommerfestes mit dem Goldbach Youngstar Award ausgezeichnet.