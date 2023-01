3D Out-of-Home beim Wiener Eistraum

Audi setzt in Österreich wiederholt auf den internationalen Trend dreidimensionaler digitaler Out-of-Home Kampagnen und macht das Markenversprechen #FutureIsAnAttitude einmal mehr lebendig.

Vom 19. Januar bis zum 5. März 2023 ist der AUDI Q8 Sportback e-tron im Zuge der Markteinführungskampagne auch in einer aufsehenerregenden Inszenierung via 3D auf dem Wiener Rathausplatz zu sehen. Möglich ist diese außergewöhnliche Umsetzung dank des Einsatzes von speziellen, hochauflösenden und tageslichttauglichen LED-Panels der Firma PANSOUND. Mit einer Größe von 8*4*3m thront die L-förmige Videowall auf einem Podest in der Mitte des Rathausplatzes. Insgesamt 2.359 296 Bildpunkten wurden durch visuelle Inhalte und Effekte der AUDI AG animiert und zum Leben erweckt. Die aufsehenerregende Inszenierung wird dank der ultrahellen Technologie zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter zu bestaunen sein.

Audi präsentiert somit die nächste 3D-Out of Home-Premiere in Wien.

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Mit dieser digitalen und bewegten Außenwerbeform, sind eine Vielzahl an Sichtkontakten mit ‚Wow Effekt‘ für viele hunderttausend Besucherinnen und Besucher des Wiener Eistraums 2023 garantiert. Abseits der Rolle von Porsche Media & Creative als Veranstalter der Wiener Elektro Tage auf dem prominenten Wiener Rathausplatz freut es uns sehr, dass wir für unseren Kunden AUDI Österreich dieses Projekt gemeinsam mit der Stadt Wien/Stadt Wien Marketing umsetzen durften.“

Paul Weis, Geschäftsführer stadt wien marketing und Veranstalter Wiener Eistraum: Internal

„Der Wiener Eistraum zählt zu einem der schönsten Eislaufplätze Europas. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben bis zu 780.000 Menschen den Platz vor dem Wiener Rathaus und den Rathauspark zum Schlittschuhlaufen genutzt. Es freut uns, dass sich „Porsche Media & Creative und Audi“ dazu entschlossen haben, diese Veranstaltung zu nutzen, um mit einer innovativen Werbeform den neuen Audi Q8 e-tron den vielen Besucher:innen des Wiener Eistraum zu präsentieren.“

Event: Wiener Eistraum 2023 – wienereistraum.com

Mediengattungen: 3D Digital Out of Home, Social Media

Zeitraum: 19.1.2023.-5.3.2023

Auftraggeber: AUDI Österreich,

Agentur Event Marketing /Media / Porsche Media & Creative GmbH (PMC):

Lara Fruhstorfer, Andreas Martin,

Technik & LED Screens: Pansound, Thomas Erlinger

Content Aufbereitung: thjnk Hamburg GmbH

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, ŠKODA, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Die Agentur veranstaltet die Wiener Elektro Tage. Dieses größte EMobility Event ist ein starkes Zeichen der Automotive Branche für eine CO2 freie Zukunft. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio der Agentur durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber der MOONCITY in Salzburg bzw. in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.