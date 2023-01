Bilder für Wikipedia

Worauf müssen Manager und Unternehmen achten?

Einträge zu Unternehmen oder Managern stehen bei Wikipedia kaum im Fokus der wenigen aktiven ehrenamtlichen Autoren – mit der Folge, dass es sich häufig um Textwüsten handelt, die allmählich veralten. Immer mehr Unternehmen gehen daher dazu über, ihre Artikel selbst zu pflegen, denken dabei aber oft nur an den Text. Ein Wikipedia-Experte gibt Tipps für die visuelle Gestaltung.

„Den eigenen Artikel durch Bilder aufzuwerten, damit er interessanter und ‚lebendiger‘ wirkt, ist an sich eine gute Idee – doch sind die Anforderungen bei Wikipedia andere als bei der Website oder dem Geschäftsbericht“, erläutert Peter Montag, Wikipedia-Experte der PR-Agentur Aufgesang. „So dürfen zum Beispiel Infografiken über die Geschäftsentwicklung in keinem Jahresbericht fehlen – bei Wikipedia hingegen wären solche Veranschaulichungen eher fehl am Platz.“

Mit Luftaufnahmen punkten

Gut geeignet zur Bebilderung von Unternehmensartikeln sind Fotos von der Firmenzentrale oder den Produkten. Besonders beliebt bei der Community sind Luftaufnahmen der Unternehmenszentrale und historische Fotos – die Produkte wiederum lassen sich mit Bildergalerien oder Bilderkarussells optisch ansprechend einsetzen, solange kein Verkaufskatalog entsteht.

Bei Artikeln über Personen ist ein Porträtfoto, das möglichst aktuell sein sollte, ein Muss – meist sind auch Aufnahmen von Vortragssituationen gern gesehen. Die Bilder müssen einen konkreten Bezug zum Inhalt des Wikipedia-Artikels haben und dürfen diesen nicht nur illustrieren.

Nicht infrage kommen Bilder mit Wasserzeichen und solche, die mit dem Firmenlogo versehen sind. Auch Rollups können als werblich empfunden werden. Damit andere den Bildinhalt verstehen, sollte man eine passende Beschreibung dazustellen.

Unternehmen benötigen das uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an allen Bildern, die sie für Wikipedia freigeben. Die Dateien werden in der Mediendatenbank Wikimedia Commons hochgeladen und unter eine „freie Lizenz“ gestellt. In der Regel ist dies Creative Commons mit Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Bilder von Fotografen sollte sich ein Unternehmen unbedingt formell freigeben lassen – in Form einer standardisierten Nachricht. Der Hilfebereich von Wikimedia Commons hält dazu Textvorschläge bereit.

Tipp: Videos für Personenartikel

Übrigens sind auch Videos zur Illustration von Wikipedia-Artikeln willkommen. Videos mit einem kurzen Statement können dazu beitragen, den Artikel eines Managers, eines Politikers oder einer sonstigen Person des öffentlichen Lebens aufzuwerten. Sie machen die Person „lebendig“. Das Statement sollte sich einem Thema mit zeitüberdauernder Bedeutung widmen – also nicht auf aktuelle Ereignisse eingehen – und die Videolänge etwa eine Minute nicht überschreiten. Für die Aufnahme eignen sich neutrale Hintergründe wie etwa eine Wand am besten; von Bücherwänden oder ähnlichen kleinteiligen Arrangements ist abzuraten (gelungenes Video-Beispiel).

Rat und Unterstützung zu allen Fragen rund um die Wikipedia bietet ein kostenloser Leitfaden: https://www.aufgesang.de/wikipedia-leitfaden

