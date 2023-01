Social-Media-Expertinnen navigieren durch die Tik-Tok-Welt

AboutMedia startet zweiwöchentlichen TikTok Alert

Weltweit nutzt bereits über eine Milliarde Menschen TikTok, in Österreich sind es etwa 1,75 Millionen User – 2021 waren es noch 1,23 Millionen. Das soziale Medium legte in der jüngeren Vergangenheit eine rasante Aufholjagd hin und verzeichnet bereits rund die Hälfte der User von Facebook oder Instagram. Mit der Social-Media-Plattform für Kurzvideos haben Marketer einen Zugang zu rund 21 Prozent der österreichischen Internetnutzer. Durch den Ausbau der maximalen Videolänge auf drei Minuten bieten sich neue Möglichkeiten, Content zu präsentieren und sich sogar auf das Terrain des zeitgeistigen Kurzfilms vorzuwagen. Während die Plattformen des Meta-Konzerns in den Digital- und Kommunikationsabteilungen heimischer Unternehmen schon Alltag sind, stellt das schnelllebige und unkonventionelle Video-Netzwerk Kommunikatoren regelmäßig vor Herausforderungen – vor allem, wenn die Inhalte inhouse erstellt werden.

Für bessere Orientierung in der rasanten TikTok-Welt sorgt ab Mitte Jänner 2023 ein neuer redaktioneller Info-Newsletter von AboutMedia, der alle zwei Wochen aktuelle News, Trends, Hintergründe und Praxistipps direkt in die Inbox liefert. Insbesondere konkrete Handlungsempfehlungen, Einschätzungen neuer Entwicklungen und Insights aus dem Monitoring sollen den gewinnbringenden Einsatz von TikTok erleichtern.

„Im 14-tägigen TikTok Deep Dive liefert AboutMedia das Rüstzeug, um die Potenziale des Video-Netzwerks erfolgreich zu nutzen und bei neuen Trends vorne dabei zu sein. TikTok wirft bei vielen Marketingverantwortlichen Fragen auf, weil sich die Plattform grundlegend von anderen sozialen Medien unterscheidet. Das neue Newsletter-Service gibt die Antworten darauf und hilft bei der täglichen Arbeit mit TikTok“, ist Projektverantwortliche Laura Pöltl überzeugt.

Relevanter Themenmix für den perfekten Auftritt auf TikTok

Für die Redaktion des TikTok Alerts zeichnen Christine Katzler und Laura Pöltl bei AboutMedia verantwortlich. Im Zwei-Wochen-Rhythmus widmen sich die Social-Media-Expertinnen aktuellen Themen und analysieren Trends rund um die Welt samt Umsetzungsempfehlungen für Unternehmen am österreichischen Markt. Das Monitoring von Trends, aufstrebenden Sounds und Hashtags sowie eine Einschätzung der Experten liefert Abonnenten die notwendige Hilfestellung, selbst auf aktuelle Themen der Videoplattform aufzuspringen.

In den Ausgaben werden außerdem beispielsweise ein neuer oder relevanter Creator porträtiert sowie beispielgebende Creators für ausgewählte Branchen vorgestellt. Zudem verrät der TikTok Alert Tipps und Tricks im Umgang mit der App und erklärt neue Funktionen und Filter. Was es braucht, um selbst zum Star Creator zu werden, verrät das Redaktionsteam in der Rubrik „Video“, in der sich alles um Schnitt und Equipment dreht.

Eine weitere Rubrik ist dem Anzeigenmanagement gewidmet. In ihr erfahren Interessierte nicht nur Wissenswertes über neue Werbeformate, sondern erhalten auch Erfahrungsberichte aus der Praxis und Informationen zu relevanten Kennzahlen. Ebenso wird diversen Tools für Tracking, Reichweite und Bearbeitung ausreichend Raum gewidmet.

Ein weiterer Fixpunkt sind inspirierende Case Studies samt detaillierter Analyse, die anhand kuratierter Beispiele zeigen, wohin die Reise in der TikTok-Welt für österreichische Unternehmen gehen kann.

Auch ein Blick hinter die Kulissen des chinesischen Unternehmens darf nicht fehlen, bei dem neue Strategien und Hintergründe der Plattform vorgestellt werden. Mit TikTok allein ist es jedoch nicht genug. Das neue Newsletter-Service hat auch die Konkurrenz und den gesamten Markt im Auge und gibt einen Überblick, was sich bei anderen Kurzvideoanbietern tut.

Damit keine Fragen offenbleiben, wird in jeder Ausgabe des TikTok Alerts auf Feedback aus der Leserschaft eingegangen. Konkrete Fragestellungen werden von den AboutMedia-Expertinnen beantwortet, damit alle Abonnenten vom Know-how profitieren und der Austausch in der Community gefördert wird.

Paid Content, der sich auszahlt

Die kostenpflichtige Publikation kann direkt auf aboutmedia.at bestellt werden. Wer sich bis 30. April 2023 den Informationsvorsprung sichert, bezahlt nur 79 Euro pro Monat anstatt der regulären 98 Euro.

Über AboutMedia

AboutMedia wurde Anfang 2010 gegründet und ist Wegbegleiter und Partner bei der digitalen Entwicklung von Unternehmen. AboutMedia verfolgt das Ziel, österreichische Unternehmen im (inter)nationalen Wettbewerb zu stärken und dabei zu unterstützen, ihr digitales Kommunikationspotenzial voll auszuschöpfen. AboutMedia steht für Kundenkontakt auf Augenhöhe und Self-Empowerment der Mitarbeiter. Die digitale Welt verändert sich rasant und AboutMedia sich mit ihr. AboutMedia verlässt starre Muster, hat keine fertigen Präsentationen oder fixe Portfolios. Der Weg ist die innovative, lösungsorientierte, digitale Kommunikation – immer unabhängig und transparent. Darum arbeitet AboutMedia ständig an neuen Technologien, kreativen Designs und nachhaltigen Kanälen. Weitere Informationen auf aboutmedia.at