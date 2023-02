Handout Webinar #16 – Google Ads Partner

Google Ads Partner? Mach ich doch selbst!?

Sicher hatte ihr Unternehmen auch schon einen Anruf von jemandem, der sich als Google Partner ausgegeben hat. Tatsächlich gibt es Google Partner für den Bereich der bezahlten Suche und Werbeanzeigen, den Google Ads. Welche Gründe dafür sprechen einen Google Ads Partner zu wählen und worauf dabei geachtet werden soll, lesen Sie in diesem Artikel der auch auf Bing Ads und Facebook Ads anwendbar ist.

Die im Video besprochenen Punkte zum Thema Google Ads Partner werden nachfolgend beschrieben und mit Screenshots ergänzt. Videolänge: 45:37 Minuten

Was sind Google Ads Partner?

Es gibt Partnerschaften in verschiedenen Bereichen aber niemals im Bereich SEO – Suchmaschinenoptimierung. Die Anrufe die eine SEO-Partnerschaft vorgetäuscht hatten, sind drastisch zurückgegangen, nachdem Google Ende 2022 begonnen hatte, gegen diese Firmen auch gerichtlich vorzugehen.

Sollten Sie im Zweifel sein, lassen Sie sich vom Berater den Link zusenden, der die Partnerschaft auf der Google Seite bestätigt. Sie können aber auch selbst nachsehen auf https://partnersdirectory.withgoogle.com/. Im rechten oberen Suchfeld (Abbildung 1) können Sie den Namen des jeweiligen Partners eingeben. Die Google Ads Partnerseite gibt es in mehreren Sprachen und sie informiert über die Anforderungen an Partner und das Verzeichnis der zertifizierten Werbe-Partner.

Das Ergebnis der Suche ist die Partner Seite des geprüften Unternehmens. Die Partner Seite zeigt den offiziellen Firmenwortlaut und Standort des Unternehmens. Sie können von hier aus direkt zur Webseite der Agentur / Anbieters klicken.

Im Bereich Zertifizierungen wird angezeigt, welche Spezialisierungen das Unternehmen erreicht hat. Dies soll dabei unterstützen eine Agentur zu finden, die auch für beispielsweise „Videokampagnen“ bei YouTube zertifiziert ist.

„Viele unserer Account Strategists sind zertifiziert und haben mindestens eine Zertifizierung in den folgenden Bereichen“ sagt aus, dass es eine oder mehrere Personen in dem Unternehmen geben kann, die den Test für die jeweilige Spezialisierung erfolgreich absolviert hat.

Auch bei Google Ads Partner beachten!

Google gibt Verhaltensrichtlinien bei seinen Partnern vor und bei mehrfachen groben Verstößen soll das Partner-Logo entzogen werden. In der täglichen Praxis zeigen sich jedoch immer wieder Punkte, die später zu Problemen führen können. Im eigenen Interesse folgende Punkte per E-Mail zu vereinbaren, schützt vor späteren Hürden.

Bestehende und neue Konten

Gerne öffnen Agenturen ein neues Google Ads Konto, da dies mit einem Klick ausgeführt ist. Das kann jedoch einige Nachteile haben

Das Unternehmen ist (noch) nicht Eigentümerin des Kontos , sondern die Agentur. Daher fehlen die Administrations-Rechte um zu entscheiden wer Zugriff hat, wer die Rechnung bezahlt uvm.

, sondern die Agentur. Daher fehlen die Administrations-Rechte um zu entscheiden wer Zugriff hat, wer die Rechnung bezahlt uvm. Die bestehende Historie des Kontos geht verloren und es kann nicht mit der bisherigen Leistung verglichen werden.

des Kontos geht verloren und es kann nicht mit der bisherigen Leistung verglichen werden. Bestehende Verbindungen zu anderen Google Tools wie Analytics, Search Console, Merchant (Shopping) sowie Drittanbieter Tools wie HubSpot sind nicht mehr vorhanden. Eine neue Verknüpfung kostet Ressourcen.

zu anderen Google Tools wie Analytics, Search Console, Merchant (Shopping) sowie Drittanbieter Tools wie HubSpot sind nicht mehr vorhanden. Eine neue Verknüpfung kostet Ressourcen. Wenn die Rechnung nicht vom Unternehmen bezahlt wird, fehlt die Kontrolle über die tatsächlichen Ausgaben und wie hoch die Service-Gebühren sind (teilweise bis zu 70%).

nicht vom Unternehmen bezahlt wird, fehlt die Kontrolle über die tatsächlichen Ausgaben und wie hoch die Service-Gebühren sind (teilweise bis zu 70%). Im Streitfall oder bei Konkurs / Ableben / Krankheit der Agentur ist es umständlich alle Funktionen des Kontos zu übernehmen. Dies kann einige Monate dauern.

Der Vorteil bei der Öffnung eines neuen Kontos wird mit 400 Euro Starter Bonus sowie der Tilgung einer vielleicht schlechten Vergangenheit des Kontos argumentiert.

Eine vielleicht schlechte Vergangenheit ist mit der Erstellung neuer Kampagnen bereits Vergangenheit. Ein neues Konto hat jedoch den finanziellen Nachteil, sich erst warmlaufen zu müssen. Daher lohnt sich eine Abwägung, ob ein neues Konto eröffnet werden soll.

Denn … es ist leicht die neue Agentur ins Konto zu holen und dabei die volle Kontrolle zu behalten.

Die neue Agentur ins Konto holen

Mit der Administrator Berechtigung eine Sache von 5 Minuten. Hier zeigt sich ob die bisherige Agentur die entsprechenden Rechte hat oder ob diese im eigenen Unternehmen liegen. Sollte es zu Problemen kommen, Kontakt mit dem Google Ads Support aufnehmen. Google nimmt dann eine Klärung mit dem bisherigen Partner vor, was jedoch einige Wochen dauern kann.

Davon ausgegangen, dass die Administrator Berechtigung für das Google Ads Konto auch im Unternehmen ist, im Konto anmelden. In der Top Navigation (Abbildung 3) auf Tools und Einstellungen > Einrichtung > Zugriff und Sicherheit klicken. Hier kann die neue Agentur in einer Online Session behilflich sein.

Die Abbildung 4 zeigt, dass es hier drei Bereiche gibt. Bei Nutzer können einzelne Nutzer hinzugefügt werden die über ein Google Konto verfügen. Es lohnt sich gleich auch hier zu prüfen wer noch aller Zugang hat oder eine falsche Berechtigungsstufe. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Dies gilt auch für den Verwaltungskonten Bereich in dem sich die Agenturen befinden, die den vollen Zugriff auf Ihr Konto haben und somit auch das Budget nach Belieben ändern können. Hier sehen Sie auch ob die Agentur der Inhaber des Kontos ist oder bei wem Inhaber dabeisteht. Der Inhaber kann alle anderen aus dem Konto entfernen.

Im Bereich Sicherheit werden die Domains angegeben, welche Nutzer bei ihren E-Mail-Adressen haben dürfen. Eine doppelte Absicherung für den Inhaber, dass nur firmeninterne Nutzer eine Berechtigung erhalten wie @unsere-firma.xy.

Nun fügen sie die 10-stellige Agenturnummer hinzu. Die Agentur erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, dass sie zur Verwaltung des Google Ads Kontos eingeladen wurde. Der Empfänger der Benachrichtigung kann nun ablehnen oder annehmen. Sobald die Berechtigung angenommen wurde, haben alle von der Agentur berechtigten Mitarbeiter die Berechtigung zur Verwaltung. Je nach Stufe auch die Berechtigung ein Budget zu erhöhen.

Diese und weitere Änderungen werden im Änderungsverlauf protokolliert, was im Streitfall eine sehr hohe Bedeutung haben kann.

Die Zusammenarbeit mit der Agentur

Je nach Unternehmenskultur und Größe des Auftraggebers sind einige Punkte vor Beginn der Arbeiten zu klären.

Ab wann die Agentur die Verantwortung über die Kampagnenbetreuung übernimmt und wie lange diese dauern wird (bis auf Widerruf).

die Agentur die Verantwortung über die Kampagnenbetreuung übernimmt und wie lange diese dauern wird (bis auf Widerruf). Eine Aufgabenteilung wer beispielsweise Werbemittel erstellt, Texte prüft usw.

wer beispielsweise Werbemittel erstellt, Texte prüft usw. Was wann beworben wird .

. Wie hoch das gesamte oder anteilige Budget

Die zu erreichenden Ziele .

. No goes wie Health Claim, Wettbewerber oder Erfahrungen.

wie Health Claim, Wettbewerber oder Erfahrungen. Wer mit wem und wann kommuniziert .

. Reporting Umfang und Vorgehen wie automatisierte E-Mails oder Consulting Gespräch.

Umfang und Vorgehen wie automatisierte E-Mails oder Consulting Gespräch. Agentur Budget für die Betreuung der Kampagnen.

An sich ist es dem Großteil der Agenturen möglich, Google Ads Partner zu werden und eine entsprechende Berechtigung und Oberfläche zu erhalten.

Besonders entscheidend ist für Google

Ob ein vorgegebener Quartalsumsatz durch die Agentur und deren Kunden erzielt werden kann. Bei einer Videozertifizierung (YouTube) wird der Umsatz aus den damit erzielten Kampagnen gesondert betrachtet.

durch die Agentur und deren Kunden erzielt werden kann. Bei einer Videozertifizierung (YouTube) wird der Umsatz aus den damit erzielten Kampagnen gesondert betrachtet. Ob ein oder mehrere Mitarbeiter der Agentur jährlich die Qualifizierungsprüfungen erfolgreich bestanden haben.

erfolgreich bestanden haben. Ob keine schweren Verstöße gegen die Partner Richtlinien vorliegen.

gegen die Partner Richtlinien vorliegen. Kunden mit ausreichend Umsatz erhalten auf Anfrage ebenfalls die Agentur Oberfläche. Das ist besonders praktisch, wenn mehrere Länder oder Unternehmen verwaltet und zentral per Rechnung abgerechnet werden soll.

Partner oder Premium Partner?

Premium Partner wird man in erster Linie aufgrund des Umsatzes und dem Umsatzwachstum (Top 3% im jeweiligen Land). Es ist somit kein Qualitätskriterium für die Betreuung der Kampagnen. Auch sehr kleine Agenturen die hohe Umsätze erzielen, können den Premium Partner Status erreichen.

Google listet vorrangig seine Premium Partner, was wohl viele Gewinn- und Umsatzgetriebene Unternehmen machen würden, um so deren Partner zu motivieren. Es kann sein, dass ein Premium Partner aufgrund des intensiven Austausches mit seinem Agenturbetreuer Zugang zu Tools in einer früheren Phase hat. Da diese Kunden zumeist höhere Budgets einsetzen, ist deren Zugang zu diesen Tools von vornhinein eher möglich.

Google Partner erhalten Punkte für Giveaways aber kein Bargeld in Form von Provisionen. Daher sind Agenturen auf die Bezahlung der Kampagnen Betreuung angewiesen.

8 Tipps zu Google Ads Partner Eine Agentur muss kein Google Ads Partner sein um mit der Schaltung und Optimierung von Kampagnen beauftragt werden zu dürfen. Klären ob von Vorteil ist, wenn ein Google Ads Partner beauftragt wird um optimierte Kampagnen und Budgets zu erreichen. Prüfen ob der Partner auf der Google Seite gelistet ist. Ziele, Zielgruppen und Budgets festlegen. Betreuungszeitraum vereinbaren. Kontoinhaber im eigenen Unternehmen in neutralem Konto belassen. (Miss)Erfolge besprechen. Wiederkehrende Gespräche einplanen um aus bisherigen Kampagnen Schlüsse zu ziehen und auch mal mit Risiko-Budget etwas Neues testen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wecken neuer Potentiale! Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema „Die verschiedenen Arten von Google Ads“.

Über Michael Kohlfürst: Michael Kohlfürst ist Gründer und in der Geschäftsführung von PromoMasters Suchmaschinenoptimierung mit Sitz in Wien und Salzburg. PromoMasters Online Marketing macht Marken, Produkte, Services und Jobs im Internet optimal sichtbar. Ein 18-köpfiges Spezialisten Team in Salzburg und Wien betreut Firmen und Webagenturen im gesamten deutschsprachigen Raum bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA) und Social Media Optimierung.