Neues MEGAgerüst am Getreidemarkt

Das neue MEGAgerüst auf einem der Gebäude der Technischen Universität Wien steht ab sofort für Werbekund:innen bei Megaboard zur Verfügung. Der Getreidemarkt liegt zwischen dem Museumsquartier und dem Wiener Naschmarkt und hier herrscht täglich ein hohes Aufkommen an Autofahrer:innen, Pendler:innen, Radfahrer:innen und Fußgänger:innen.

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allround-Spezialist mit exklusiven Großflächen, verfügt nun über ein weiteres MEGAgerüst in der Wiener Innenstadt. Der Getreidemarkt befindet sich in bester Lage und inmitten eines Szeneviertels. Er ist umgeben von Gastronomie und liegt zwischen dem Museumsquartier und den anliegenden beliebten Einkaufsstraßen Mariahilfer Straße und dem Naschmarkt. Die zwei Großflächen mit ca. 240m² bieten die Möglichkeit Ihre Werbebotschaft in beide Fahrtrichtungen MEGAsichtbar zu machen. Das MEGAgerüst befindet sich direkt am historischen TU-Gebäude, gegenüber des Palais Eschenbach und der Akademie der bildenden Künste.

„Wir sind stolz“, so MEGABOARD COO Gerald Schlosser, „unseren Kunden und Kund:innen eine weitere Werbemöglichkeit mit hohen Kontaktchancen in der Wiener Innenstadt bieten zu können. Mit diesem Standort können Marken ideal in Szene gesetzt werden.“ Mit einer Kampagnenlaufzeit ab 14 Tagen können rund 1,1 Mio. Kontakt-Chancen erreicht werden. Das MEGAgerüst „Getreidemarkt 9“ ist ab sofort buchbar.