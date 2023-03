Die Medien- und Marketingwelt braucht top Leute

Das Personalwesen muss sich an gesellschaftliche und betriebliche Entwicklungen anpassen und diese mitgestalten, wenn es weiterhin die besten Köpfe gewinnen und im Unternehmen halten will. Zwei Neuerscheinungen von Haufe, die dementsprechend Impulse und Praxistipps für agiles und zeitgemäßes Personalmanagement liefern, hat die MedienManager-Redaktion unter die Lupe genommen und empfiehlt diese ihren Leser:Innen.

Buchtipp 1: Christian Flesch: „Zukunftsorientierte Personalentwicklung“

Personalentwicklung neu denken

Nicht nur unsere Gesellschaft im Ganzen verändert sich, die Arbeitswelt tut es selbstverständlich mit ihr. Moderne Personalentwicklung in Zeiten von New Work, Transformation und Agilität steht also vor ganz neuen Herausforderungen. Christian Flesch stellt diese in seinem Buch „Zukunftsorientierte Personalentwicklung“ vor und erklärt, wie ihnen mit einer werteorientierten Lernkultur begegnet werden kann.

Wir leben in einer VUCA-Welt mit immer neuen Herausforderungen. Das Thema Personal- und Organisationsentwicklung muss daher neu gedacht werden. Christian Flesch erklärt, wie Sie eine werteorientierte Lernkultur in Ihrem Unternehmen etablieren bzw. festigen und somit Mitarbeitende langfristig gewinnen und binden. Er führt Sie dabei in die Methode des von ihm entwickelten Personalentwicklungs-Checks (= PE-Check°) ein, um mit diesem eine solide Analyse Ihrer Personalentwicklung erstellen zu können. Anhand eines fiktiven Versicherungsunternehmens durchläuft er mit Ihnen dabei alle Phasen des PE-Checks°. Sein Buch dient als Werkzeugkoffer mit sofort in der Praxis anwendbaren Tools.

Über den Autor

Christian Flesch ist Geschäftsführer der akademie4u GmbH. Seit 2018 ist er zudem Dozent an FOM Hochschulen für Personal- und Organisationsentwicklung und Prüfer beim Deutschen Siegel Unternehmensgesundheit.

Erste Auflage, 2023

260 Seiten, Broschur

Haufe Verlag

ISBN 978-3-648-16929-2

ISBN 978-3-648-16931-5 (ePDF)

ISBN 978-3-648-16930-8 (ePUB)

Buchtipp 2: Volker Nürnberg: „Employee Experience“

Mitarbeiter:innen-Erlebnis-Management am Arbeitsplatz

Mitarbeitende erwarten in Zeiten des Fachkräftemangels mehr denn je, vom Arbeitgeber Werschätzung und Aufmerksamkeit zu erfahren. Volker Nürnberg thematisiert in „Employee Experience“ die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt, wie es Unternehmen bei der Entwicklung der eigenen Personalkultur unterstützen kann. Auch Kennzahlen zur Erfolgsmessung kommen zu Sprache. Beide Titel sind gerade erschienen.

Employee Experience bzw. EX-Design wird zu einem immer wichtigeren Hebel für die Zufriedenheit und Motivation von Mitarbeitenden. Die Personalfunktion nimmt dabei eine wichtige Schnittstelle ein. Volker Nürnberg beschreibt die Grundlagen und Methoden von EX-Design und zeigt anhand inspirierender Erfolgsgeschichten, wie sich Unternehmen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell weiterentwickelt und ihre Haltung gegenüber den Mitarbeitenden verändert haben. Dabei erklärt er auch die Kennzahlen zur Messung und wie das bestehende Instrumentarium integriert und somit der Reifegrad der EX im Unternehmen ermittelt werden kann.

Über den Autor

Volker Nürnberg ist Unternehmensberater, Trainer und Coach und Inhaber von HR Business Transparency Consulting in Berlin. Er vereint über 20 Jahren Berufserfahrung als internationaler Personalleiter.

Erste Auflage, 2023

256 Seiten, Broschur

Haufe Verlag

ISBN 978-3-648-16678-9

ISBN 978-3-648-16680-2 (ePDF)

ISBN 978-3-648-16679-6 (ePUB)

