Goldbach Austria lanciert neue dynamische Bewegtbild-Onlinewerbeformate

Goldbach Audience Austria erweitert ihr Portfolio an Online Werbeformaten für Desktop um zwei dynamische, animierte Bewegtbild-Formate im Headerbereich: Dynamic Head und Animation Head. Die beiden neuen Werbeformen, die jeweils im oberen Bereich der Website platziert werden, können Werbekunden ab sofort zusätzlich zum bestehenden Werbemittel Videohead, das die Eigenschaften von Videoinhalten und redaktionellen Webseiten kombiniert, im Goldbach Netzwerk und auf Heute.at nutzen.

Das besondere an diesen Werbeformen ist, dass Bewegtbilder bzw. Animationen «sticky» platziert werden. Das bedeutet, auch wenn der User nach unten scrollt, wird das Video weiterhin angezeigt. Das Werbemittel zoomt dabei stufenlos auf Billboard-Größe und überlappt den redaktionellen Content, wodurch sich eine hohe Sichtbarkeit ergibt. Das Format zeigt somit Kampagnen prominent und in maximaler Breite über dem redaktionellen Content und während der gesamten Verweildauer. Das Ergebnis: Eine hohe Viewability & Completion Rate», beschreibt Wolfgang Pernkopf, Sales Director Online and Advanced TV bei Goldbach Audience Austria, die Vorteile.

Die dynamischen animierten Möglichkeiten kombinieren dabei Videoinhalte mit Animationsinhalten bzw. Animation mit Animation. «Die neuen Werbeformen werden ganz oben auf der Seite platziert und ermöglichen einzigartige Kombinationen, um Werbebotschaften mit Bewegtbild und Animation zu transportieren. Die dynamische Ausspielung sorgt für besondere Aufmerksamkeit.», so Wolfgang Pernkopf weiter.

Eines der beiden neuen Werbemittel, der Dynamic Head, kombiniert Videoinhalte mit Animation. Es startet mit einem Video, das prominent und in maximaler Breite über dem redaktionellen Content platziert wird. Scrollt der User, zoomt das Werbemittel stufenlos auf Billboard Größe. Das Video kann entweder auf der rechten oder linken Seite platziert werden. Die andere Seite des Billboards besteht jeweils aus einer Animation

Der Animation Head kombiniert Animation mit Animation. Das Werbemittel startet mit einer Animation prominent und in maximaler Breite über dem redaktionellen Content. Scrollt der User, zoomt der Dynamic Head ebenfalls stufenlos auf Billboard Größe. Die Animation kann entweder auf der rechten oder linken Seite platziert werden

Die andere Seite des Billboards besteht ebenfalls aus einer Animation.

Über Goldbach Austria

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group. www.goldbach.com