Europäische Top-Marketing-Experten ehren Thomas Kenyeri – “This is Marketing” Focus Days in Stockholm

Bei den diesjährigen Focus Days im Vorfeld des führenden Online Marketing Events „This is Marketing“ überzeugte Thomas Kenyeri, Gründer der internationalen Event- und Promotionagentur KESCH, rund 40 Branchenkolleg:innen.

Er gewann die Trophäe für die beste Marketingidee und erhielt die Einladung für eine zentrale Keynote beim Hauptevent im November.



Der Branchenevent „This is Marketing“ geht heuer im November in Frankfurt über die Bühne und zählt zu den bedeutendsten seiner Art. Jährlich treffen die besten internationalen Online-Marketing Experten der Welt auf Anbieter:innen, Aussteller:innen, Unternehmer:innen und Marketing-Interessierte. Im Vorfeld des Großevents, an dem rund 2.500 Besucher:innen teilnehmen, tauschte sich vergangene Woche eine erlesene Gruppe an Marketing-Masterminds aus dem deutschsprachigen Raum in Stockholm aus. Dabei bietet sich für die rund 40 Teilnehmer:innen eine einmalige Gelegenheit für intensive Gespräche, spannende Insights zu Best-Practices und Tipps von den Branchenkolleg:innen. Höhepunkt der Veranstaltung ist das sogenannte „Crowd Learning“, bei dem die Expert:innen ihre besten Marketing-Tipps präsentieren und den Sieger aus ihren Reihen küren.



Begehrte Trophäe von Branchenkolleg:innen

Gleich bei seiner ersten Focus Days-Teilnahme überzeugte KESCH-CEO Thomas Kenyeri seine Branchenkolleg:innen und erhielt die begehrte Branchen-Trophäe. „Die Fokustage und das Crowd Learning waren für mich eine einzigartige Gelegenheit, mein Wissen zu erweitern und mich mit anderen Top-Marketingexperten auszutauschen. Welche Idee meine Marketing-Kolleginnen und -kollegen in Stockholm letztendlich überzeugt hat, darf nicht verraten werden“, freut sich Thomas Kenyeri über die Auszeichnung. Als Gewinner wurde Kenyeri eingeladen, bei „This is Marketing“ Anfang November im Frankfurt seine Expertise in einer Keynote weiterzugeben. „Ich bin seit fast zwei Jahrzehnten in diesem spannenden Umfeld unterwegs und treffe bei unterschiedlichsten Events immer wieder inspirierende Menschen. Es ist für mich eine große Ehre und ein echter Höhepunkt in meiner beruflichen Laufbahn, dieses Mal als Keynote Speaker bei „This is Marketing“ dabei sein zu dürfen“.



Visionär und Trendsetter

Der 43-jährige Burgenländer befasst sich seit vielen Jahren mit der Weiterentwicklung der Marketing- und Eventbranche. Seit mehr als zehn Jahren führt er gemeinsam mit Lukas Schütz und mittlerweile mit René Nemeth und Mario Flieger erfolgreich als Co-Gründer die international tätige Event- und Promotionsagentur KESCH, zu deren Kunden namhafte Marken wie Coca-Cola, Nespresso und Huawei zählen.

Seit 2017 sammelt er gemeinsam mit dem KESCH-Team interessante Branchenentwicklungen im Eventbereich im jährlichen Event Trend Report, der sich zu einer traditionellen und gefragten Lektüre entwickelt hat.

Thomas Kenyeri ist außerdem seit mehr als 15 Jahren als Speaker, Mentor, Lektor und Business Coach tätig.