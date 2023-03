Für deine Kunden:

Für die heutigen Konsumenten ist es immer wichtiger zu wissen wie denn eigentlich das Unternehmen arbeitet, von dem sie etwas kaufen oder Leistungen beziehen.

Für dein Marketing hat waldsetzen.jetzt einen immens wichtigen Wert, den du auf all deinen Kanälen kommunizieren kannst.

Für Waldbesitzer:

Mit tatkräftiger Unterstützung von Unternehmen wird es möglich Waldbesitzer mit großen Schadflächen zu helfen.

Pro Mitarbeiter werden bis zu 100 Bäume an einem Tag gepflanzt. So können in kürzester Zeit sichtbare Ergebnisse erzielt werden.

Für unseren Planeten:

Wälder pflanzen für eine lebenswerte Umwelt für dich und deine Kinder – gleichzeitig einen Beitrag leisten gegen den globalen Klimawandel.