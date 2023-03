XING öffnet den größten Stellenmarkt im deutschsprachigen Raum für alle

Das Job-Netzwerk XING bietet mit einer neuen, auf der Startseite eingebetteten Suchfunktion ab sofort auch nicht registrierten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, auf XING nach einem Job zu suchen. Mit rund 1,4 Millionen Stellenanzeigen bietet der XING Stellenmarkt somit die größte Auswahl an Job-Angeboten im deutschsprachigen Raum.

Individuell zugeschnittene Job-Suche

Neu im XING Angebot sind zudem Suchfilteroptionen für Job-Suchende wie „Homeoffice” oder „flexible Arbeitszeiten” oder „Kinderbetreuung” sowie Angaben über die Kultur der inserierenden Unternehmen und umfassende Gehaltsdaten. „Der XING Stellenmarkt bietet ab sofort die größte und dank passgenauer Filter zugleich individuellste Auswahl an Job-Angeboten im deutschsprachigen Raum. Mit dem Ergebnis, dass XING Nutzerinnen und Nutzer durchschnittlich jede 40 Sekunden einen neuen Job finden können”, sagt Thomas Kindler, Managing Director XING.

Wer einen interessanten Job auf XING findet, kann sich zudem mit anderen auf XING vernetzen, die bereits in dem Wunsch-Unternehmen arbeiten, um sich direkt auszutauschen und mehr über die Stelle zu erfahren. Zusätzlich können Job-Suchende einsehen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das entsprechende Unternehmen als Arbeitgeber bewerten. Außerdem können Job-Suchende Gehaltsprognosen zum Wunsch-Job und ausführliche Selbstauskünfte der inserierenden Unternehmen vergleichen. „Wer heute einen Job sucht, der zu seinen individuellen Bedürfnissen passt, kommt an XING nicht mehr vorbei. Von der ungefilterten Bewertung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Netzwerken mit anderen aus dem Wunsch-Unternehmen – wir bieten Job-Suchenden größtmögliche Transparenz, sodass sie die richtigen Entscheidungen für ihren Job-Wechsel treffen können. Denn, Jobentscheidungen haben einen großen Einfluss auf das eigene persönliche Leben und werden nicht nur vom Kopf, sondern auch mit dem Herzen getroffen” so Kindler weiter.

Auf XING werden derzeit rund 35.000 neue Stellenanzeigen täglich im Stellenmarkt inseriert. Auf der Plattform geht damit durchschnittlich jede zwei Sekunden ein neues Job-Posting online. „In einer Zeit des Fachkräftemangels sind sich Talente ihrer Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt durchaus bewusst. Sie möchten den einen Job finden, der wirklich zu ihren persönlichen Bedürfnissen passt. Dem tragen wir bei XING mit unserem neuen personalisierbaren Angebot nun Rechnung“, so Thomas Kindler weiter.

Mehr als 20.000 aktive Recruiter auf der Plattform

Seinen 21 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht XING darüber hinaus, mit mehr als 20.000 aktiven Recruitern auf der Plattform in Kontakt zu kommen, um besser von den Personal-Profis gefunden zu werden. „Aus unseren Daten geht hervor, dass ein Recruiter im Schnitt jede 0,4 Sekunden ein XING-Profil besucht. Die Chancen können also kaum besser sein, für den perfekten Job gefunden zu werden”, so Kindler.

