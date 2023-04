Die verborgene Kraft, die unser Leben formt.

Ungewissheit und Unsicherheit regieren die Welt. Vieles ist nicht mehr planbar. Christian Busch hat als Forscher an der London School of Economics and Political Science (LSE) und der New York University (NYU) ein Jahrzehnt damit verbracht, zu erforschen, wie unerwartete Momente unseren sozialen Alltag erweitern und neue berufliche und private Möglichkeiten schaffen können. In „Erfolgsfaktor Zufall“ (Erschienen im Murmann Verlag) schreibt er über die verborgene Kraft, die, mehr als wir glauben, unser Leben formt: der Zufall.

Über den Autor

Prof. Dr. Christian Busch, geboren in Bergisch-Gladbach und aufgewachsen in Heidelberg, ist Direktor des CGA Global Economy Programs an der New York University (NYU) und lehrt auch an der London School of Economics and Political Science (LSE). Er ist Mitbegründer von Leaders on Purpose (Netzwerk führender CEOs) und dem Sandbox Network (Netzwerk junger Innovatoren) und ehemaliger Direktor des LSE-Innovationszentrums.

Über seine Arbeit berichteten unter anderem »Harvard Business Review«, »Forbes« und BBC. Er ist regelmäßiger Redner auf Konferenzen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und TEDx. Prof. Busch ist Mitglied des WEF-Expertenforums, Ehrenmitglied der Royal Society of Arts und steht auf der Thinkers50-Radar-Liste der 30 Denker, die »die Zukunft am ehesten gestalten werden