Erst PR macht aus Talenten anerkannte Experten

Im Gespräch mit Dominik Sedlmeier, PR-Experte und CEO der El Clasico Media GmbH berichtet er wie sich mit Hilfe von PR-Kampagnen stille Talente in international anerkannte Experten verwandeln lassen. Dabei sind ihm in seiner Arbeit gemeinsame Werte besonders wichtig. Mit seinem Team möchte er Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben und deren Arbeit einen allgemeinen Mehrwert bieten, fördern und ihr Expertentum so ausbauen, dass sie zum festen Bestandteil der medialen Öffentlichkeit werden.

Auf die Frage, ob PR wirkt antwortet er mit der Gegenfrage: Wem würden Sie eher vertrauen? Einer Person, die von sich selbst behauptet, großartig zu sein? Oder jener Person, die in zahlreichen redaktionellen (NICHT GEKAUFTEN) Medien durch die Vermittlung Dritter als bedeutend dargestellt wird?

Auch warum sich KMU mit dem Thema befassen sollten, begründet der Profi in diesem Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

