Herzschlagfinale bei Agenturchallenge

Bereits zum neunten Mal bat INFOSCREEN – DEIN ÖFFI-TV heuer zur Agenturchallenge. An der Vorrunde im März hatten Teams aus 14 Mediaagenturen teilgenommen – und damit aus so vielen wie noch nie zuvor.

Am vergangenen Donnerstag (13. April 2023) ging die Agenturchallenge im Bowlingcenter „Kugeltanz“ im Wiener Prater ins Finale. Dafür waren je ein Team von Dentsu Austria, OMD, Publicis Media Austria, UM PanMedia und zwei von EssenceMediacom als Bestplatzierte der Vorrunde qualifiziert. Die Endrunde war als „Bowling-Quiz“ – als Kombination aus zwei Bowlingdurchgängen und sechs Quizrunden ­– gestaltet. In einem wahren Herzschlagfinale krönte sich dabei das Team von Publicis Media Austria zum Sieger. Die Teams von Dentsu Austria und UM PanMedia belegten den zweiten und dritten Rang.

„Das war wirklich Spannung bis zum letzten Wurf“, freute sich INFOSCREEN Sales- und Marketingleiter Hans-Jörg Steiner über eine heiß umkämpfte Agenturchallenge. Dabei hatte das Siegerteam von Publicis Media Austria nach dem ersten Bowling-Durchgang kaum noch Hoffnung auf den Gesamtsieg. „Wir waren am Anfang wirklich katastrophal“, bewertet Kapitän Rudolf Kreisinger die Leistung seines Teams durchaus selbstkritisch. Umso erstaunlicher war die Leitungssteigerung im zweiten Durchgang. „Mit dem letzten Wurf haben wir mit den beiden Spitzenreitern gleichgezogen und so die Basis für den Gesamtsieg gelegt.“ Diesen sicherte sich Publicis Media Austria in den sechs extrem anspruchsvollen Quizrunden.

Olympische Parallelen

Dabei konnte sich das Publicis Media-Team über einen kleinen Startvorteil freuen. „Wir waren schon zum fünften Mal dabei, haben schon einmal gewonnen und lieben die Herausforderung eines Quiz“, erklärte Kreisinger. Als kniffligste Herausforderung empfand er diesmal die Aufgabe, zehn Nationen entsprechend der Gesamtmedaillenbilanz bei Olympischen Spielen zu reihen (USA vor Russland, Deutschland…). Dem Olympischen Gedanken „dabei sein, ist alles“ fühlt sich das Publicis Media-Team jedenfalls auch bei der INFOSCREEN-Agenturchallenge verpflichtet. „Das ist jedes Mal eine Riesengaudi. Dass wir gewonnen haben, macht den Abend umso schöner. Ich hoffe, dass ich mit meinen Kollegen Bernhard Havlik und Stefan Greilberger auch das nächste Mal dabei sein kann“, sagt Publicis Media-Account Manager Rudolf Kreisinger.

Titelverteidigung im Visier

Dass Kreisinger dabei seinen diesjährigen Titel verteidigen will, ist für Wolfgang Kern schon jetzt ein besonderer Ansporn. „Keine Agenturchallenge gleicht der aus den Vorjahren. Wir wollen mit der Aufgabenstellung überraschen. Damit sind die Karten jedes Jahr neu gemischt“, erklärt der für Konzeption und Durchführung verantwortliche Teamleiter Marketing, Event & Sport Cooperations. Bei der Siegerehrung durften sich Johannes Schumann und Benedikt Huber von Dentsu Austria für den zweiten sowie Yasmine Stern und Sandra Linsbichler von UM PanMedia für den dritten Platz feiern lassen.

Über INFOSCREEN – DEIN ÖFFI-TV

Mit 1.6 Millionen Zuseherinnen und Zusehern pro Woche ist INFOSCREEN das einzige Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. In der Media-Analyse wird INFOSCREEN in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Im April 1998 geht der Fahrgast TV-Sender mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station am Stephansplatz on screen. Heute umfasst das INFOSCREEN-Netzwerk rund 3.806 INFOSCREENs in und um die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt sowie im City Airport Train, der den Bahnhof Wien Mitte mit dem Flughafen verbindet.