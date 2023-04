Lunch-Session: KI in der Praxis – Anwendungsfälle für Bild, Bewegtbild und 3D

Ein Auto verschwindet aus einem Video, der Papst fährt Ski und aus einem einfachen Foto entsteht eine 3D-Welt. Die Möglichkeiten der inzwischen gängigen KI-Softwares gehen weit über Texterstellung oder Illustrations-Composings hinaus. In kürzester Zeit lassen sich mit KI-Tools komplexe Kreationen erschaffen, für die man früher Tage brauchte.

In unserer nächsten KI-Lunch-Session am 19. April (12 bis 12.45 Uhr) sehen wir uns die drei hier skizzierten Anwendungsfälle Bild, Bewegtbild und 3D mit Blick auf die Praxistauglichkeit im Content Marketing an. Timo Kock und Götz Teege von SALT21 stellen geeignete Tools vor und demonstrieren, wie sie funktionieren. Im Anschluss gibt es ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion.

Wer selbst bereits Erfahrungen mit diesen Anwendungsfällen gemacht hat, ist herzlich eingeladen, seine/ihre Erkenntnisse zu teilen und in die Diskussion einzubeziehen. Die Session ist kostenfrei und offen für alle Interessierten.

Anmeldung zur Lunch-Session