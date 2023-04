Spotify Earnings Report

Spotify veröffentlichte den Earnings Report für das erste Quartal 2023.

Der schwedische Audio Streaming Service hat aktuell weltweit 210 Millionen Premium-Abonnent*innen sowie insgesamt 515 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer*innen (MAUs) stieg um 22 Prozent auf 515 Millionen. Das sind 15 Millionen mehr als erwartet. Der Nettozuwachs von 26 Millionen Nutzer*innen ist bisher der größte Zuwachs in einem ersten Quartal. Diese Entwicklung verzeichnete sich in den Industrie- und Schwellenländern sowie über nahezu alle Altersgruppen hinweg. Es ist das stärkste Wachstum in einem Q1 in der Geschichte von Spotify und das zweitstärkste Wachstum in einem Quartal, das nur von Q4 2022 übertroffen wurde.

Die Zahl der Premium-Kund*innen stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 210 Millionen und lag damit mit 3 Millionen über der Prognose. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Die Bruttomarge lag mit 25,2 Prozent über der Prognose und spiegelt die verbesserte Profitabilität von Musik und Podcasts wider.