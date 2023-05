Faszination für die Digitalwirtschaft

iab austria bringt das Kamingespräch auf LinkedIn

Persönlichkeiten im iab-webAD-Jubiläumsjahr sehr persönlich kennenlernen: „Fireside Chats“ bringen inspirierende Manager vor die Kamera und thematisieren die großen Fragen unserer Zeit.

Wenn die größte Interessenvertretung der Digitalwirtschaft zum intimen Kamingespräch lädt, knistert zwar nicht das Holz im Hintergrund. Inhaltliches Knistern ist beim neuen Live-Digital-Format trotzdem garantiert. Das iab austria bittet prägende Manager zum interaktiven Talk. Statt im gediegenen Herrschaftszimmer mit Holzvertäfelung und britischer Ledercouch finden die Gespräche im größten Business Network statt, das sich zum digitalen Wohnzimmer der Business Community entwickelt hat. In den letzten Jahren wurde die Microsoft-Plattform LinkedIn zum sozialen Netzwerk der Geschäftswelt, die hier ganz im Trend der Work-Life-Balance Privates mit Beruflichem vermischt und wo auch CEOs von global führenden Unternehmen gerne zum Blick hinter die Kulissen einladen.

„Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des iab webAD möchten wir im Vorfeld tiefer in die Branche blicken und prägende Menschen der Digitalwirtschaft zu Wort kommen lassen. Mit dem iab webAD bilden wir seit 20 Jahren Trends, Entwicklungen und geniale Innovationen ab. Im ‚Fireside Chat‘ möchten wir arrivierte Managerinnen und Manager um ihre Einschätzungen zu globalen Themen und langfristigen Entwicklungen befragen. Wir sind stolz, mit Alexander Tauchhammer, Rosa Merlicek und Andrea Unger-Posch drei Gesprächspartnerinnen und -partner gewonnen zu haben, die Trends setzen und digitale Transformation zu ihrer beruflichen Lebensaufgabe machen“, kündigt iab-austria-Präsident Markus Plank an.

„Anhand beispielgebender Karrieren und Werdegänge zeigen wir auf, wie spannend und vielfältig die Digitalwirtschaft mit ihren rasanten Entwicklungen ist. Es gibt wohl kaum einen Kommunikationsjob, der mehr Abwechslung mit sich bringt und durch die technische Evolution so viele Gestaltungsmöglichkeiten schafft. Dieser Funke der Begeisterung soll bei den ‚Fireside Chats‘ überspringen und jungen Talenten eine interessante Perspektive aufzeigen“, ergänzt Christoph Truppe (Adverserve).

Beim neuen „Firseside Chat“ des iab austria geht es – ganz im Gegensatz zu anderen Veranstaltungsformaten der größten Interessenvertretung der Digitalwirtschaft – nicht um aktuelle Trends im Digitalmarketing oder juristische Entwicklungen, sondern um das große Bild und die Persönlichkeit. Manager offenbaren, was sie inspiriert und wie sie Probleme lösen, wie sich ihre Laufbahn gestaltete und wie sie die Brücke zwischen Ergebnisdruck und People Management schlagen. Über Erfolge und Misserfolge wird ebenso gesprochen wie über den Umgang mit aktuellen Krisen wie Inflation, volatiler Wirtschaftssituation und geopolitischen Turbulenzen. Einschätzungen zur Entwicklung des Arbeitsmarkts werden ebenso besprochen wie der persönliche Zugang zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Moderiert werden die „Fireside Chats“ von iab-austria-Präsident Markus Plank (Remaxx) und Christoph Truppe (Adverserve). Das neue Veranstaltungsformat wurde von der Arbeitsgruppe Events im iab austria konzipiert, der Philip Fumolo (Teads), Pia Mayr (Oberösterreichische Nachrichten), Pauline Schreuder (Nespresso), Patricia Seibel (Canal+) und Helene Roba (Wien Tourismus) angehören.

Bereits am Dienstag, den 16. Mai 2023, um 10.00 Uhr, feiert der „Fireside Chat“ mit Alexander Tauchhamer von Dr. Oetker Premiere auf LinkedIn Premiere. Am 27. Juni gastiert Rosa Merlicek(Merlicek & Partners) im digitalen Kaminzimmer, bevor Andrea Unger-Posch (Ströck), die von der IAA zur Marketerin des Jahres ernannt wurde, am 6. Juli 2023 den Reigen schließt.

Die Teilnahme ist auf linkedin.com möglich. Die Videos stehen im Anschluss zur On-Demand-Nutzung zur Verfügung.

