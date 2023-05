KI, Daten und Kreation

Skill-Boost für Oberösterreichs Kommunikationsbranche

Creativ Club Austria und Creative Region Linz & Upper Austria gehen mit der Workshop-Reihe „Fokus: Kommunikation“ noch vor dem Sommer in die nächste Runde. Auftakt mit zwei Workshop-Terminen rund um kreative Nutzung von Daten und Künstliche Intelligenz.

Vor vier Jahren startete der Creativ Club Austria gemeinsam mit Creative Region Linz & Upper Austria das erfolgreiche Weiterbildungsformat „Fokus: Kommunikation“ als Teil seiner Bundesländerstrategie. Die Workshops setzen genau dort an, wo die Branche ihre größten Herausforderungen und Entwicklungspotenziale sieht. Mit dem Fokus auf die aktuellen Bedürfnisse der Kreativwirtschaft ermöglicht das Format den Teilnehmern, sich gezielt weiterzubilden und ihre Fähigkeiten auszubauen. Die mehrteilige Workshop-Reihe startet heuer früher als in den vergangenen Jahren: Den Auftakt liefern am 23. Mai 2023 die Kommunikationsexpertinnen Lisa Weichselbaum und Qin Lin (e-dialog) zum Thema kreative Werbemittel und die effektive Nutzung von Daten. Am 20. Juni 2023 serviert KI-Experte Michael Katzlberger (Tunnel23) einen Deep Dive rund um den Einsatz von KI für Creatives. Für September sind weitere Termine in Planung.

Mit geballtem Experten-Know-how das persönliche Skill-Set erweitern

Kreativität und Daten gehen Hand in Hand im datengetriebenen Marketing. In ihrem Workshop „Data x Creation: Das Traumpaar im digitalen Marketing“ am 23. Mai 2023, zeigen Lisa Weichselbaumund Qin Lin (e-dialog) die Bedeutung von datengetriebenen Kampagnen und wie man personalisierte Botschaften channelunabhängig und automatisiert erstellt. Praktische Expertise, der Einsatz von Google Web Designer und „Display & Video 360“ sowie theoretische Wissensvermittlung zur Entwicklung von Werbemitteln und Audience Management sind Teil des Workshops.

Die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Kreativität steht im Fokus des Workshops „AI for Creatives: Deep Dive Bilderstellung“ von Michael Katzlberger (Tunnel23) am 20. Juni 2023. Teilnehmer lernen anhand praktischer Methoden, wie sie mithilfe von Textbefehlen KI-generierte Bilder erstellen können. Der Workshop bietet einen umfassenden Einblick in die künstliche Bildkreation und ihren Einfluss auf die Kreativbranche.

Das Angebot richtet sich an Selbstständige sowie Mitarbeiter von Kommunikations- und Marketingabteilungen und Agenturen. Die eintägigen Workshops finden in der Tabakfabrik Linz statt und kosten jeweils ab 349 Euro (exkl. USt) inklusive Snacks, Getränke sowie einem gemeinsamen Networking-Lunch. Mitglieder, Young Creatives und Friends of Creativity des Creativ Club Austria erhalten 20 Prozent Rabatt auf den Ticketkauf. Weitere Informationen zum Programm sowie Tickets auf https://creativeregion.org

Über Creative Region Linz & Upper Austria

Die Creativ Region Linz & Upper Austria fördert und entwickelt Kreativität als Schlüsselkompetenz der Zukunft. Sie positioniert und etabliert Linz und Oberösterreich als Standort der Kreativwirtschaft. Zudem unterstützt sie die Akteure und Akteurinnen aus den Creative Industries vor Ort mit Beratungs-, Coaching- und Weiterbildungsangeboten. Die Creative Region Linz & Upper Austria veranstaltet Networking-Initiativen und arbeitet aktiv an der Sichtbarkeit der Region als Standort exzellenter kreativwirtschaftlicher Unternehmen. Nähere Informationen auf www.creativeregion.org.