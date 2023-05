Finde die Geschichten, die alles verändern.

Welcome to the Storyverse! Im Universum der Alltagsgeschichten, Heldenreisen, Utopien, Dystopien und der Zukunftsgeschichten. Große Transformationen, wie die zu einer klimaneutralen Welt, vom Krieg zum Frieden, vom Start zum Erfolg oder von der Tradition zur Erneuerung werden mit dem Modell gestaltbar.

Wir alle sind umgeben von diesen Geschichten, wir werden aufgeladen, geprägt und gesteuert von ihnen. Steuern wir selbst ein wenig mit! Der Kommunikationsstratege und Harvard-Forscher Bernhard Fischer-Appelt legt jetzt eine wissenschaftlich erprobte Methode vor, wie Unternehmen, Führungskräfte, PolitikerInnen und Privatpersonen ihren Narrativen auf die Spur kommen und dadurch ihren Lebens- und Unternehmensalltag verändern können. Das Ziel: Selbst zum Autor der eigenen Veränderung zu werden, anstatt sich von Sachzwängen, Sackgassen und Einbahnstraßen das Leben schwer machen zu lassen.

Im ersten Playbook seiner Art zeigt Bernhard Fischer-Appelt, wie gut ein Storyverse für den nächsten Aufbruch sorgen kann. Für viele GründerInnen, InfluencerInnen und UnternehmerInnen ist ein sorgsam entwickeltes und genutztes Storyverse entscheidend, damit der nächste Social Post, der nächste Auftritt, die nächste Keynote ein Erfolg wird.

Bernhard Fischer-Appelt liefert ein konsistentes und anwendungsbezogenes Modell vom narrativen Urknall bis zum Fixstern zur Navigation in die Zukunft. Es hilft, eine narrative Konstellation zu bauen, die nicht das Gegenwärtige in die Zukunft verlängert, sondern aus einer gewünschten Zukunft das erforderliche Handeln ableitet.

Bernhard Fischer-Appelt

Storyverse Playbook

Gebundene Ausgabe

200 Seiten, 1. Auflage, Deutsch

ISBN 978-3-86774-736-3

Erschienen im Murmann Verlag im November 2022