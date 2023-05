Personalentwicklung neu denken

Wir leben in einer VUCA-Welt mit immer neuen Herausforderungen. Das Thema Personal- und Organisationsentwicklung muss daher neu gedacht werden. Christian Flesch erklärt, wie Sie eine werteorientierte Lernkultur in Ihrem Unternehmen etablieren bzw. festigen und somit Mitarbeitende langfristig gewinnen und binden. Er führt Sie dabei in die Methode des von ihm entwickelten Personalentwicklungs-Checks (= PE-Check°) ein, um mit diesem eine solide Analyse Ihrer Personalentwicklung erstellen zu können. Anhand eines fiktiven Versicherungsunternehmens durchläuft er mit Ihnen dabei alle Phasen des PE-Checks°. Sein Buch dient als Werkzeugkoffer mit sofort in der Praxis anwendbaren Tools.

Christian Flesch

Zukunftsorientierte Personalentwicklung

Eine werteorientierte Lernkultur in Unternehmen etablieren

Auflage, 2023, 260 Seiten, Broschur

Haufe

ISBN 978-3-648-16929-2

(D) € 49,99

ISBN 978-3-648-16931-5 (ePDF)

ISBN 978-3-648-16930-8 (ePUB)

(D) € 49,99 / (A) € 51,40

Erschienen im Februar 2023

Über den Autor

Christian Flesch ist Geschäftsführer der akademie4u GmbH. Seit 2018 ist er zudem Dozent an FOM Hochschulen für Personal- und Organisationsentwicklung und Prüfer beim Deutschen Siegel Unternehmensgesundheit.