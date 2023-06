Dive Deeper – Tauch durch deine Angst

In seinem neuen Buch nimmt Christian Redl die Leserschaft mit zu seinem ersten Weltrekordversuch am Weißensee und zeigt, wie man sich mit einfachen Techniken seinen Ängsten stellen kann. Als Extremsportler wurde Apnoetaucher Redl in seiner Karriere anhaltend mit existentiellen Ängsten konfrontiert. Seinen ersten Weltrekord im Streckentauchen unter Eis stellte der Freitaucher 2003 auf.

Mit nur einem Atemzug bewältigte er eine Strecke von 90 Metern – unter einer 25 cm dicken Eisschicht und bei nur 2 Grad Wassertemperatur.

Für eine solche Leistung braucht es nicht nur physische, sondern auch psychische Belastbarkeit. Davon weiß auch der ehemalige österreichische Schwimmer, Olympiasieger und Mental Coach Markus Rogan zu berichten, der das Vorwort zu dem Buch verfasst hat.

In Dive Deeper vermittelt Redl, der als Mental Coach und Tauchtrainer schon mehr als 25.000 Menschen inspiriert hat, seiner Leserschaft den Schlüssel zu mentaler Stärke. Denn Angst ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihr Ursprung liegt nicht im Außen, sondern im Inneren. Sie ist erlernt, ein Programm der Psyche, das im Unterbewusstsein wirkt und uns schützen soll, stellt der Mentaltrainer in seinem neuen Buch fest. Doch die Bedrohung ist nicht immer echt, oft hat sie ihren Sitz nur in unserer Vorstellungskraft, wo sie uns blockiert und an der Verwirklichung unserer Visionen hindert.