Kreativität die Kunst [er]schafft

Murals und Projektionen sorgen für den richtigen Impact – GroupM bündelt Kompetenz

Sie sind angesagt, sie fallen auf und sie sind beliebtes Social Media Motiv – Murals, große Wandgemälde, die meist im öffentlichen Raum zu finden sind und eine (Marken) Botschaft transportieren, haben den Sprung nach Österreich geschafft und begeistern nicht nur die GenZ. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, setzt [m]STUDIO, die Content & Creativity Unit der GroupM, auf das Thema und holte sich Insights, Trends & Kontakte aus dem globalen Netzwerkt der WPP, sowie von nationalen Künstlern & Anbietern.

Seit den 60iger Jahren begeistern Künstler wie CornBread, Bansky oder Lady Pink ganze Generationen an Trendsetter, Social Media-Believer sowie die gesamte urbane Bevölkerung.

Waren Murals ursprünglich eine Art TradeMark von Künstler:innen die ihren Namen in der Stadt verewigen wollten, wurden in weiterer Folge sehr oft sozialkritische Apelle transportiert. Heute sind Murals oftmals ein beliebtes Mittel von Unternehmen um sich entsprechend zu positionieren.

Diesen Trend hat die GroupM schon vor Jahren erkannt. Die Inhouse-Mediaagenturen EssenceMediaCom, Mindshare und Wavemaker sorgen für Kunden wie IKEA, Erste Bank & Magenta mittels Murals für nationales und internationales Aufsehen. Das erforderliche Know-how hat die GroupM seit Q2/2023 in der Content & Creativity Unit [m]STUDIO für die Schweiz & Österreich gebündelt.

Andreas Vretscha, CEO GroupM Österreich & Schweiz, sieht hier noch großes Potential in dem Thema und im Nutzen für die Kunden: „Neben dem nötigen Know-how, das wir als Agenturgruppe mitbringen, benötigt es auch das entsprechende Fingerspitzengefühl und die richtigen Partner, um das Thema authentisch sowie erfolgreich umzusetzen. All diese Anforderungen sind bei [m]STUDIO gegeben.“

[m]STUDIO verfügt über umfangreiche Kontakte zu lokalen und internationalen Künstlern, den neusten Produktionstechniken, internationalen Trends aus Asien und dem anglo-amerikanischen Raum. Auch das Netzwerk in Österreich und der Schweiz zu allen Vermarktern und Standorten ist gegeben.

„Damit kann garantiert werden, dass wir für jedes Unternehmen den passenden Inhalt kreieren und den richtigen Standort finden können“, unterstreicht Martin Distl, Managing Director [m]STUDIO Österreich & Schweiz. Diese Inhalte geben auf kreative Art und Weise die Unternehmensmessages meist überdimensional wieder, werden in das Stadtbild integriert und gestalten dieses in vielen Fällen bunter und lebendiger. Dank Murals sowie einer Vielzahl an Aktivierungsmaßnahmen (Drohnen-Videos, Influencer Kooperationen, …) von [m]STUDIO wird eine maximale Reichweite auch im digitalen Raum erzielt.

Deswegen stehen wir auf Murals

Es ist Werbung, die nicht nach Werbung aussieht, oder anders ausgedrückt: Werbung, die in Kunst verpackt wird. Murals erzeugen Interesse, Neugierde und Aufmerksamkeit. Influencer wie Passant:innen gleichermaßen nutzen Murals gerne als Fotomotive und verbreiten die Botschaft zusätzlich auf den diversen Social Media Kanälen.

Zudem schaffen Murals einen kulturellen Impact. Jedes Mural ist ein einzigartiges Kunstwerk. Es löst Emotionen aus, die zu Markenbindung und Brandbuilding führen. Und nicht zuletzt werden durch Murals Kunst und Künstler:innen gefördert.

Dank des Mix aus Kunst, Kultur und Marketing ist der Kreativität nahezu keine Grenze gesetzt in der Ausgestaltung und Umsetzung. Als One Stop Shop kümmert sich [m]STUDIO von der Ideenfindung, über die Planung und Abwicklung, bis hin zur Findung des/der passenden Künstler:in, das Creative Design, die Content Produktion und vieles mehr.

Sämtliche Aspekte können abgedeckt und berücksichtigt werden. Mittels Influencer-Aktivierung, Social Media Content, PopUp Events, wie auch Video-Content, trägt [m]STUDIO die Kunst-Werbebotschaft in die Welt hinaus.

Seit Mai dieses Jahres, ist [m]STUDIO innerhalb der GroupM, einem Teil der weltweit größten Kommunikationsagentur WPP, DAS Kompetenzzentrum für Murals und außergewöhnliche Out-of-Home Experiences. Neben Kernthemen wie Content Marketing & Publishing, Events & Sponsoring, Influencer Marketing, Live-Shopping und Live-Recruiting widmet sich [m]STUDIO auch dem Thema der experimentellen, aufmerksamkeitsstarken Außenwerbeumsetzungen.

Andreas Vretscha, CEO GroupM Österreich & Schweiz: „[m]STUDIO agiert hierbei als innovatives Kompetenzzentrum innerhalb der GroupM für Österreich und die Schweiz und weist aufgrund seiner Expertise den größten Erfahrungsschatz in der Umsetzung von Murals im DACH-Raum aus.“

Martin Distl, Managing Director [m]STUDIO Österreich & Schweiz: „Die Möglichkeiten, die sich durch Murals bieten, sind nahezu endlos. Murals können als fotorealistische Motive, abstrakte Motive oder einem Mix daraus, nicht nur für Aufmerksamkeit sorgen, sondern verschönern zudem das Stadtbild. Mittels VR-Apps, Lichtprojektionen oder 3D-Mappings können Murals zusätzlich zum Leben erweckt werden.“

Über [m]STUIO

[m]STUDIO ist die Content-Unit der GroupM und damit Teil der weltweit größten Kommunikationsagentur WPP. Die WPP ist mit über 130.000 Mitarbeitern in 112 Ländern ein globales Medienunternehmen und die weltweit größte Kommunikationsagentur. Als Teil der WPP umfasst die GroupM die in Österreich und Europa größten Medienagenturen EssenceMediacom, Mindshare und Wavemaker. [m]STUDIO ergänzt als Content-Unit die GroupM mit einem umfassenden Portfolio von Strategieentwicklung und Konzeption bis hin zu Content Kreation. Durch die kombinierbare Expertise in den Bereichen Data, Tech, Content und Media können Kreativität, Content und redaktionelles Knowhow ebenso wie Distribution bestmöglich ausgeschöpft werden und alle Bereiche liegen in einer Hand.