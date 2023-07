Copywriting garantiert eine top Conversion Rate

In diesem Gespräch zwischen Michael Schafhauser, seines Zeichens Copywriter und CEO der Schafhausen & Schafhausen Consulting GmbH und Otto Koller, Herausgeber MedienManager, erklärt der Experte was Copywriting mit Conversion zu tun hat und was man über die Bedeutung der Optimierung von Werbe- und Verkaufstexten wissen muss.

Entgegen allen Mythen aus der Vergangenheit, die Teils hartnäckig behaupten, dass das „Texten von Texten“ eine brotlose Kunst sei, erklärt er warum er sich gemeinsam mit seinem Team vor Aufträgen kaum erwehren kann. In ChatGPT & Co. sieht er für die Zukunft keine Bedrohung für seinen Berufsstand, sondern erlebt derartige KI als hilfreiche und willkommene Assistenten.

